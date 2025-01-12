CANAL RCN
Wílmar Roldán contó por qué no expulsó a Cristiano Ronaldo cuando le hizo polémico gesto

El árbitro habló con La FM y dio detalles sobre sus posturas radicales para expulsar jugadores y el momento en donde pitó en Arabia Saudita.

diciembre 01 de 2025
08:12 p. m.
Wílmar Roldán ya tiene un sello característico en el fútbol colombiano y sudamericano y es que ante cualquier reclamo desproporcionado, termina sacando tarjeta roja sin mediar palabra.

Wílmar Roldán no pitará en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: ¿Qué pasó?

Sin embargo, muchas de las críticas que le han caído al juez antioqueño es que no tiene el mismo temple con un jugador promedio del fútbol colombiano y con los grandes del fútbol mundial, como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El caso de CR7 fue recordado, pues Roldán terminó pitando un partido entre Al Nassr y Al Hilal en el fútbol árabe, donde el equipo arbitral anuló un gol del astro portugués por un fuera de fuego milimétrico, por lo que realizó varios gestos hacia el colombiano.

¿Wílmar Roldán se arrugó con Cristiano Ronaldo?

Esa fue la pregunta que le hizo Eduardo Luis en una entrevista con La FM de RCN Radio, a lo que el árbitro comentó que los gestos no estaban dirigidos hacia él, sino que hacia el sistema VAR y que incluso 'El Bicho' le expresó su respeto en el momento.

Cristiano Ronaldo inclusive esa noche cambiamos la camisa. Él estaba enojado con el VAR semiautomático porque le anularon un gol por un centímetro y el tipo se volvió loco, él a mí me dijo 'te respeto, te creo porque vos has pitado muchos partidos'. El gesto fue hacia la 'CR7 Cam', él todo lo que hace lo tiene grabado.

El fuerte reclamo de Lionel Messi a Wílmar Roldán

El otro hecho que se presentó entre Roldán y un crack mundial fue con Lionel Messi en plenas eliminatorias sudamericanas, donde el argentino le hizo un fuerte reclamo al árbitro y lo señaló varias veces con el dedo, pero no hubo consecuencias.

Este hecho también generó cuestionamientos para el colegiado, pues difícilmente un jugador colombiano se salve de una tarjeta si se comporta de esta manera en un partido a nivel local.

