"Yo habría dicho lo mismo": figura de América de Cali respaldó a Dylan Borrero tras polémica

Sigue viva la polémica tras el reciente cruce entre Independiente Santa Fe y América de Cali por la fecha 5 de la Liga BetPlay, donde el cuadro bogotano se impuso por 2-1 en medio de una posible polémica arbitral.

En la jugada del segundo gol de Santa Fe, los jugadores de América se quedaron protestando que la jugada había salido del terreno de juego, pero el árbitro dio continuidad y tras una breve revisión de los encargados del VAR, se dio como legitimo el gol.

Esta situación provocó que Dylan Borrero, uno de los jugadores del equipo caleño, criticara de frente la actuación del equipo arbitral. "Hermano, todo mundo vio, es una vergüenza la verdad. Vengo a Colombia y pasan estas cosas, la pelota sí salió, pueden ver la repetición, ya la vimos y el árbitro nunca fue al VAR".

Es increíble que eso pase aquí. Sí, fue un robo, lo declaramos así.

Josen Escobar respaldó a su compañero de equipo

Luego de la controversia, Josen Escobar, respaldó a Borrero y entregó otra polémica declaración. En diálogo con el programa 'Supercombo del Deporte', el jugador expresó que el gerente Iván Vélez no le permitió asistir a la rueda de prensa, pero que habría dicho lo mismo que su compañero.

Todos teníamos mucha rabia y creo son momentos que tenemos que controlar, pero si yo hubiera salido a la rueda de prensa, también hubiera dicho lo mismo. Son cosas que pasa por mi mente y ya tocará aprender de eso.

Josen Escobar y otras declaraciones sobre el árbitro del partido

Escobar señaló que la rabia del equipo no se basa solamente en el balón que posiblemente salió de la cancha, sino que también otras situaciones particulares del juego, como el trato que le habría dado el árbitro central.

"No estamos hablando solo del gol. Hubo muchas cosas en el partido que yo se lo decía al gerente: 'cuidado con el árbitro que está hablando con groserías'. Uno no le está faltando al respeto, en un momento le reclamé y me dijo 'bájale porque si no te mando a la mierda'", señaló el volante.