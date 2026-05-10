21.000 toneladas y 330 vuelos: así mueve Colombia millones de flores hacia Estados Unidos por el Día de la Madre

Mientras millones de familias en Estados Unidos se preparan para celebrar el Día de las Madres con flores, en Colombia una gigantesca operación logística trabaja contra el reloj para que cada ramo llegue fresco, intacto y a tiempo.

Noticias RCN acompañó parte de este recorrido desde Bogotá, donde comienza el viaje de millones de tallos cultivados principalmente en Cundinamarca y Antioquia, regiones que se han convertido en el corazón de una de las industrias más importantes para el país.

Un recorrido milimétrico antes de despegar

Todo inicia en los centros de carga del aeropuerto El Dorado. Allí, las flores pasan primero por estrictas inspecciones fitosanitarias del ICA para verificar que cumplan con los requisitos internacionales. Después llegan los controles aduaneros y de seguridad, antes de entrar a enormes cuartos fríos donde permanecen entre 2 y 8 grados centígrados para conservar su frescura.

Solo en esta temporada del Día de la Madre, Avianca Cargo movilizó más de 21.000 toneladas de flores y operó más de 330 vuelos hacia Estados Unidos, convirtiéndose en la temporada floral más grande en la historia de la compañía.

“Cumplimos 21.300 toneladas, es decir, más de 21 millones de kilos. Eso representa cerca de 330 millones de flores, prácticamente una para cada estadounidense”, explicaron desde la aerolínea.

En los días de mayor demanda llegaron a despegar hasta 24 vuelos diarios cargados exclusivamente con flores colombianas.

La industria que florece para el mundo

El impacto económico y social de esta cadena es enorme. Actualmente, cerca del 80% de las flores que se venden en Estados Unidos provienen de Colombia, consolidando al país como uno de los mayores exportadores del mundo.

El sector genera alrededor de 240.000 empleos directos e indirectos y, según cifras entregadas durante la temporada, se proyectan exportaciones cercanas a los 430 millones de dólares y unas 60.000 toneladas movilizadas.

Pero el recorrido no termina en Colombia. Una vez los aviones aterrizan en Miami, las flores continúan un proceso de inspección, distribución y entrega rápida para garantizar que lleguen en óptimas condiciones a tiendas y hogares.

“Son flores de alta calidad que encantan al consumidor. Nuestra misión es garantizar que lleguen seguras y frescas”, señalaron autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos.

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Detrás de cada flor hay una cadena que trabaja sin pausa: manos campesinas, controles sanitarios, operaciones aeroportuarias y aviones que despegan día y noche para conectar a Colombia con el mundo.