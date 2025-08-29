CANAL RCN
Economía

Secretaría de Movilidad abre convocatoria para agentes de tránsito: requisitos y fechas

La Secretaría de Movilidad de Bogotá abrió convocatoria para ser agente de tránsito en 2025. Conozca los requisitos y fechas.

Foto: Secretaría de Movilidad.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
12:16 p. m.
La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá abrió una nueva convocatoria para conformar el Banco de Hojas de Vida para el empleo de Agente de Tránsito (Código 340 – Grado 13).

Esta es una oportunidad para quienes deseen aportar a la seguridad vial de la capital y vincularse a la entidad.

El registro para los aspirantes estará disponible entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2025 a través del portal oficial de la Secretaría. La invitación busca garantizar un proceso transparente y accesible para todos los interesados.

Requisitos académicos y de experiencia

De acuerdo con el Manual de Funciones, los postulantes deben cumplir con requisitos mínimos de formación y experiencia. Entre ellos:

  • Título de bachiller en cualquier modalidad.
  • Certificado de Técnico Laboral por competencias en áreas relacionadas con seguridad vial, tránsito y transporte.
  • Experiencia de al menos seis meses en actividades relacionadas con el cargo.

Estos criterios académicos y laborales garantizan que los futuros agentes cuenten con la preparación necesaria para desempeñar sus funciones en las calles de Bogotá.

Requisitos legales para ser agente de tránsito

Además de la formación, se exigen condiciones establecidas en la Ley 1310 de 2009 y la Resolución 4548 de 2013. Entre los principales puntos están:

  • Ser colombiano(a) y tener la situación militar definida.
  • Poseer mínimo las licencias de conducción A2 (motocicletas) y C1 (vehículos particulares).
  • No haber sido condenado por sentencia judicial con pena privativa de la libertad, salvo en delitos políticos culposos.
  • Ser mayor de edad.
  • Aprobar el programa de capacitación en tránsito y seguridad vial, acreditado con certificación oficial.

La Secretaría de Movilidad destacó que esta convocatoria es clave para fortalecer el control en las vías y mejorar la seguridad de todos los ciudadanos.

“Queremos agentes de tránsito preparados, responsables y comprometidos con salvar vidas en las calles de Bogotá”.

Link de inscripción.

