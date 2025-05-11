CANAL RCN
Economía

Importante aerolínea con operación en Colombia recortará cientos de empleos: esto se sabe

American Airlines anunció recortes de cientos de empleos corporativos en Fort Worth tras pérdidas.

American Airlines recortará cientos de empleos en su sede de Texas
Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
07:29 a. m.
American Airlines Group, una de las aerolíneas extranjeras con mayor trayectoria en Colombia, anunció recientemente el recorte de cientos de puestos de trabajo corporativos, concentrados principalmente en su cuartel general en Fort Worth, Texas.

La medida, que sigue a un informe del tercer trimestre con pérdidas, se percibe como un ajuste estratégico tras el boom de contrataciones post-pandemia.

La aerolínea, que opera en el país cafetero desde 1990, explicó que la decisión busca "mejorar la eficiencia en toda la organización". De hecho, la compañía ya se había fijado la ambiciosa meta de generar más de 750 millones de dólares en ahorros de costos este año a través de iniciativas de reingeniería empresarial.

La declaración oficial y el impacto en Wall Street

La empresa se ha mantenido cautelosa en cuanto al número exacto de despidos, pero ha sido clara sobre el objetivo. Un portavoz de American Airlines declaró lo siguiente:

"Estamos realizando una pequeña reducción en nuestro equipo directivo y de apoyo para ajustarlo a las necesidades actuales. Los puestos afectados se encuentran principalmente en nuestra sede de Fort Worth y nos ayudarán a optimizar nuestro rendimiento y a ser aún más eficientes en toda la organización."

Una fuente anónima aclaró que estos recortes no afectarán al personal operativo (mecánicos, tripulantes de cabina o personal de tierra), garantizando que el servicio de vuelos no se verá comprometido.

En Wall Street, la respuesta fue inmediata, pues las acciones de la aerolínea cayeron 2,2% tras el anuncio, y acumulan una baja del 24% en lo corrido del año, contrastando fuertemente con la tendencia al alza del S&P 500.

El cambio de American Airlines desde pandemia

El movimiento de American Airlines refleja una tendencia de ajuste más amplia en la industria.

Tras un periodo de crecimiento agresivo para satisfacer la repentina demanda de viajes después de la pandemia, la desaceleración económica y la incertidumbre han forzado a las aerolíneas a revisar sus estructuras.

Otras grandes compañías también han emprendido el camino de la reestructuración. La canadiense Air Canada, por ejemplo, eliminó en septiembre alrededor de 400 puestos directivos, y Southwest Airlines anunció una reducción del 15% en sus empleos corporativos este año.

Incluso Deutsche Lufthansa AG reveló a finales de septiembre que recortará un 20% de su personal administrativo.

Por su parte, para Colombia, American Airlines sigue siendo un socio clave en conectividad, pues es la aerolínea norteamericana más grande del país, ofreciendo vuelos desde Bogotá (BOG), Medellín (MDE), Cali (CLO), Cartagena (CTG), Barranquilla (BAQ) y Pereira (PEI) hacia centros de conexión como Miami (MIA) y Dallas/Fort Worth (DFW).

