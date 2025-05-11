Importante aerolínea lanza descuentos de hasta 70% en Colombia para viajar hasta mayo 2026

La aerolínea ultra low cost JetSMARTencendió el mercado aéreo colombiano con el lanzamiento de su campaña "Smart Days", una promoción que promete acercar aún más el transporte aéreo a millones de viajeros con precios históricamente bajos.

La iniciativa, que estará vigente desde el pasado 3 hasta el 10 de noviembre, ofrece descuentos que alcanzan hasta el 70% en rutas nacionales y un 15% en trayectos internacionales.

Esta estrategia de la compañía busca capitalizar el interés de los colombianos por planear sus viajes con antelación, ofreciendo tarifas de lanzamiento nacional desde $52.300 y vuelos internacionales desde $567.800 por trayecto, incluyendo impuestos y tasas.

Esta apertura de precios busca consolidar la visión de la aerolínea de hacer del viaje en avión una experiencia accesible para todas las personas.

"En JetSMART creemos que volar debe ser una experiencia accesible para todos. Con los Smart Days seguimos cumpliendo ese propósito, invitando a más personas a planear sus viajes con tarifas realmente competitivas”, afirmó Carolina Ruíz, Gerente Comercial de JetSMART en Colombia.

Fechas, destinos y rutas para viajar

Los viajeros interesados en aprovechar estos descuentos tienen una amplia ventana de tiempo para concretar sus planes.

Los tiquetes adquiridos durante los Smart Days serán válidos para volar entre el 17 de noviembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Esta flexibilidad permite planear desde las vacaciones de fin de año hasta los viajes de mitad de 2026, cubriendo toda la red de la compañía.

Actualmente, JetSMART conecta 10 destinos en Colombia a través de 19 rutas domésticas, y también ofrece 7 rutas internacionales, fortaleciendo la posición del país como un hub clave en Suramérica.

La aerolínea opera con una de las flotas más jóvenes y eficientes del continente, compuesta por aeronaves Airbus A320neo, un dato que subraya su compromiso con una operación sostenible.

El beneficio oculto: acumulación de millas AAdvantage®

Un elemento fundamental que diferencia esta campaña es su contexto en la alianza estratégica con American Airlines.

Esta colaboración permite a los pasajeros de JetSMART acumular y redimir millas AAdvantage® en todos sus vuelos, tanto nacionales como internacionales, a partir de 700 millas.

Cabe recordar que los clientes pueden acumular entre 2 y 5 millas por dólar gastado, según la tarifa seleccionada. Lo más relevante es que esta acumulación aplica incluso en las tarifas promocionales, como las de los Smart Days.