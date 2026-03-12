La banca de fomento del Valle del Cauca mantiene por ocho años la calificación AAA en solidez financiera

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle) mantuvo por octavo año consecutivo la máxima calificación de riesgo crediticio para su deuda de largo plazo, una distinción que ratifica la solidez financiera de la entidad y refuerza su papel en la financiación de proyectos estratégicos en el departamento.

La evaluación más reciente fue realizada por la firma calificadora Value and Risk Rating S.A., que ratificó la calificación AAA para deuda de largo plazo y VrR1+ para deuda de corto plazo.

El análisis de la calificadora destaca la estabilidad financiera, técnica y administrativa del instituto, así como su capacidad para cumplir con sus obligaciones y continuar desarrollando su labor de intermediación financiera bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia.

La estrategia financiera de Infivalle que se mantiene sólida

La ratificación de la calificación refleja la estrategia gerencial de la entidad, enfocada en promover el desarrollo regional mediante la excelencia financiera, la innovación tecnológica y una gestión eficiente de los riesgos.

De acuerdo con el análisis de la calificadora, factores como la alta liquidez de la institución, su capacidad de pago, el crecimiento de su cartera de créditos y el fortalecimiento del patrimonio fueron determinantes para mantener la máxima nota de riesgo.

Para la gobernadora de Valle, Dilian Francisca Toro, este resultado representa un respaldo importante para la gestión financiera del departamento:

Estamos muy contentos con la ratificación de la calificación AAA de Infivalle. Este reconocimiento confirma que el Valle del Cauca cuenta con una banca de fomento sólida, confiable y con los más altos estándares del sector público y del sector financiero para la administración de los recursos.

Crecimiento financiero y transformación tecnológica a través de Infivalle

La evaluación también resaltó el enfoque de Infivalle en la colocación de créditos de fomento a largo plazo y el desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas a modernizar sus servicios financieros.

Entre estas iniciativas se encuentran Infibanca, una plataforma digital para operaciones financieras, y Infipagos, diseñada para facilitar transacciones electrónicas.

Estas herramientas, consideradas pioneras dentro de la banca de desarrollo subnacional en Colombia, permitieron que la entidad superara en un 255% la meta de saldo promedio de depósitos.

Además, contribuyeron a incrementar el número de transacciones y el volumen de depósitos en cerca del 73%.

Los resultados financieros reflejan también el crecimiento institucional. Al cierre de 2025, los activos de Infivalle registraron un aumento del 49,77%, superando el billón de pesos.

El instituto mantiene un perfil de riesgo legal bajo debido a la existencia de un fondo de contingencias que puede cubrir varias veces las posibles obligaciones derivadas de procesos judiciales.

Infivalle continúa apostando por el crecimiento sostenible, la modernización de sus servicios financieros y el fortalecimiento de iniciativas que impulsan el desarrollo económico de los territorios y las comunidades del departamento.