Los alimentos que bajaron y subieron en octubre en Colombia: datos del DANE

Así se movieron los precios de los alimentos en Colombia durante octubre, según informe del DANE.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
08:09 p. m.
El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló cómo se comportaron los precios de los productos de la canasta familiar durante octubre de 2025.

De acuerdo con los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el costo de vida en Colombia presentó un leve incremento, alcanzando una variación anual de 5,51%, impulsado en parte por los movimientos en el valor de los alimentos.

El estudio detalló los alimentos que bajaron y subieron de precio en octubre en Colombia, mostrando diferencias significativas entre productos básicos.

Alimentos con precios al alza en octubre

Entre los productos que más aumentaron su valor se encuentra la carne de res y sus derivados, con un crecimiento del 1,04%.

De igual forma, el plátano registró un incremento del 3,69%.

Productos que bajaron de precio en Colombia en octubre

Por otro lado, varios alimentos esenciales experimentaron una disminución en sus precios. El tomate fue el producto con la mayor reducción, con un 19,61% menos frente al mes anterior.

Le siguieron las hortalizas y legumbres frescas, con una caída del 3,87%, la cebolla, con un 4,91%, los huevos, que bajaron un 1,24%, y la papa, con una reducción del 2,55%.

En comparación con septiembre, el DANE reveló que la papa, la arracacha, el arroz y el azúcar presentaron bajas por factores como la época de cosecha, mientras que la zanahoria y el café estuvieron al alza.

De esta manera, los alimentos que bajaron y subieron de precio en octubre en Colombia reflejan un panorama mixto en la economía nacional, con impactos directos en la canasta básica y el poder adquisitivo de los consumidores.

El más reciente balance deja claro que la variación en los precios de los alimentos sigue siendo uno de los principales termómetros de la economía colombiana. Mientras algunos productos alivianan el gasto en el mercado, otros aumentan el bolsillo de las familias.

