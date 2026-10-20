CANAL RCN
Economía

MiLoto cayó nuevamente y fue en recóndito lugar del país: este fue el ganador del premio mayor

Conozca cuáles fueron los números ganadores de este sorteo.

Foto: Baloto

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
11:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo de MiLoto correspondiente al lunes 19 de octubre de 2026 marcó un hecho inédito en el departamento de Cundinamarca. Por primera vez en la historia de este juego de suerte y azar, el premio acumulado mayor cayó en el municipio de Chipaque.

El afortunado ganador logró acertar los cinco números mediante la modalidad manual en un punto de venta presencial de la red Paga Todo, llevándose el acumulado total de $200 millones de pesos. Con este resultado, el premio mayor de MiLoto ha sido entregado en cuatro ocasiones en lo que va del mes de octubre de 2026.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 19 de octubre de 2026
RELACIONADO

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 19 de octubre de 2026

La combinación extraída de las baloteras oficiales durante la noche del 19 de octubre de 2026 fue la siguiente:

  • 01 - 10 - 11 - 27 - 28

¿Cuántos ganadores hubo en el sorteo?

Además del acertante principal del acumulado, el sorteo número 626 dejó un total de 12.001 ganadores en las distintas categorías de aciertos, distribuyendo más de $290 millones de pesos en premios:

  • 5 aciertos: 1 ganador ($200.000.000)
  • 4 aciertos: 34 ganadores ($519.250 para cada uno)
  • 3 aciertos: 1.006 ganadores ($28.500 para cada uno)
  • 2 aciertos: 10.960 ganadores ($4.000 para cada uno)

Tras la caída del acumulado principal, el pozo inicial para el siguiente sorteo queda fijado en $120 millones de pesos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar sigue cayendo en Colombia y alcanzó precio que no se veía hace más de un mes: así se cotiza

Finanzas personales

Los adultos mayores tendrán un nuevo beneficio para acceder a créditos: estos son los montos

Salario mínimo

En esto quedaría el salario mínimo si sube el 38,4% como proponen: así se calcula

Otras Noticias

Artistas

Falleció expareja de Justin Bieber a sus 34 años: la familia confirmó la noticia

A través de un comunicado oficial, se confirmó que falleció pocos meses después del nacimiento de su hija.

Ministerio de Transporte

Transportadores y gremios presentaron sus propuestas para reformar el Código de Tránsito

En Bogotá se llevó a cabo el primer encuentro impulsado por el Ministerio de Transporte.

Ciclismo

🔴 EN VIVO 🔴 Clásico RCN, etapa 4: VEA en directo toda la jornada

Yina Calderón

Yina Calderón explotó tras revelarse la necropsia de Baby Demoni: "Esto no puede quedar impune"

Animales

¡Pilas! Estos son los riesgos a los que expondrá a su mascota si le da dulces en Halloween