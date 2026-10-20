MiLoto cayó nuevamente y fue en recóndito lugar del país: este fue el ganador del premio mayor

El sorteo de MiLoto correspondiente al lunes 19 de octubre de 2026 marcó un hecho inédito en el departamento de Cundinamarca. Por primera vez en la historia de este juego de suerte y azar, el premio acumulado mayor cayó en el municipio de Chipaque.

El afortunado ganador logró acertar los cinco números mediante la modalidad manual en un punto de venta presencial de la red Paga Todo, llevándose el acumulado total de $200 millones de pesos. Con este resultado, el premio mayor de MiLoto ha sido entregado en cuatro ocasiones en lo que va del mes de octubre de 2026.

La combinación extraída de las baloteras oficiales durante la noche del 19 de octubre de 2026 fue la siguiente:

01 - 10 - 11 - 27 - 28

¿Cuántos ganadores hubo en el sorteo?

Además del acertante principal del acumulado, el sorteo número 626 dejó un total de 12.001 ganadores en las distintas categorías de aciertos, distribuyendo más de $290 millones de pesos en premios:

5 aciertos: 1 ganador ($200.000.000)

4 aciertos: 34 ganadores ($519.250 para cada uno)

3 aciertos: 1.006 ganadores ($28.500 para cada uno)

2 aciertos: 10.960 ganadores ($4.000 para cada uno)

Tras la caída del acumulado principal, el pozo inicial para el siguiente sorteo queda fijado en $120 millones de pesos.