Álvaro Cadavid, el colombiano que está revolucionando la colorimetría en América Latina

La coloración del cabello dejó de ser un procedimiento meramente estético para convertirse en un proceso técnico respaldado por fundamentos químicos, innovación tecnológica y análisis profundo de la fibra capilar.

En ese contexto, el estilista antioqueño Alvaro Cadavid se ha consolidado como uno de los principales formadores en colorimetría profesional en América Latina, tras capacitar a más de 3.000 peluqueros en al menos 10 países.

La demanda actual no solo apunta al cambio de tono, sino a procesos más personalizados, menos invasivos y con mayor protección de la estructura del cabello. Ese giro ha obligado al sector a elevar sus estándares técnicos.

La colorimetría, un mercado que exige precisión y ciencia

Durante décadas, gran parte de la peluquería en América Latina se desarrolló desde la experiencia práctica y la transmisión informal de conocimientos.

Sin embargo, el avance de la industria ha transformado el oficio en una disciplina que exige comprensión del círculo cromático, lectura avanzada del color y dominio de procesos químicos complejos.

Cadavid ha enfocado su labor en cerrar esa brecha formativa. En alianza con Wella Professionals, lidera entrenamientos especializados que integran fundamentos científicos con práctica aplicada.

Las capacitaciones incluyen el uso de sistemas como Plex, tecnologías Metal Purifier y moléculas como ME+, desarrollos diseñados para proteger la fibra capilar y optimizar los resultados.

El objetivo, según ha explicado el propio estilista, es que los profesionales comprendan no solo el “cómo” sino el “por qué” detrás de cada proceso químico:

Hoy, la evolución en el mercado exige conocimientos técnicos sólidos, dominio del color, comprensión del círculo cromático, lectura de la fibra capilar y manejo de procesos químicos cada vez más especializados.

Esa base técnica permite reducir riesgos, mejorar la experiencia del cliente y elevar la calidad del servicio en los salones.

Formación técnica para una nueva generación de estilistas

La transformación del sector también responde a cambios en la demanda. La estética latinoamericana ha ganado protagonismo, impulsando procedimientos adaptados a la diversidad de tonos de piel y tipos de cabello presentes en la región.

En países como México, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Brasil y Colombia, Cadavid ha promovido una visión que combina personalización y rigor técnico.

Sus entrenamientos abordan desde el desarrollo de producto hasta la aplicación avanzada del color, con énfasis en la interpretación precisa de la fibra capilar.

En su salón profesional Creative Staff, esta filosofía se traduce en procesos donde cada diagnóstico es individualizado. La idea es abandonar fórmulas genéricas y apostar por soluciones diseñadas para cada cliente.

La historia de Álvaro Cadavid demuestra que la peluquería contemporánea no se limita al arte del color: es una disciplina que combina ciencia, técnica y visión empresarial. Y en esa evolución, miles de estilistas latinoamericanos están encontrando nuevas oportunidades para crecer profesionalmente.