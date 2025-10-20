CANAL RCN
Las aplicaciones más grandes del mundo colapsaron este lunes 20 de octubre: ¿Qué pasó?

Caída global: varias aplicaciones dejaron de funcionar este lunes 20 de octubre. ¿Cuál fue la causa?

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
11:36 a. m.
Millones de usuarios en todo el planeta experimentaron una interrupción masiva de servicios este lunes 20 de octubre, confirmando la extrema vulnerabilidad de la infraestructura digital moderna.

La causa: una falla técnica crítica en Amazon Web Services (AWS), la división de cloud computing que sostiene una parte fundamental de internet.

Aplicaciones esenciales como Snapchat, Zoom, Duolingo, Roblox, Slack, Signal, Tinder, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, PlayStation y Pokémon Go, fueron las afectadas.

Igualmente, se cayó en Colombia, Nequi, Bancolombia, Davivienda y otras aplicaciones de bancos colapsaron simultáneamente, desatando una crisis global de servicios en la nube que demostró lo centralizada que está la red mundial.

El problema se originó en la columna vertebral de AWS, en Virginia del Norte, Estados Unidos.

¿Por qué se cayeron varias aplicaciones este lunes 12 de octubre?

La falla fue identificada por Amazon como un error relacionado con la resolución DNS (Sistema de Nombres de Dominio).

Este sistema, que actúa como el "directorio telefónico" de internet, al fallar, impidió que los navegadores web encontraran las direcciones numéricas de los sitios y aplicaciones que dependen de AWS.

El efecto dominó fue inmediato y devastador. Expertos en tecnología investigados por la BBC señalaron que la escala de la parálisis es una cruda advertencia sobre el peligro de que tantas empresas vitales dependan de un único proveedor dominante.

Esta dependencia monopólica significa que un error aislado en un único centro de datos se convierte rápidamente en un problema económico y operativo de alcance mundial.

Interrupción masiva en el mundo: aplicaciones no funcionan

Aunque los ingenieros de Amazon reportaron haber identificado y corregido el inconveniente inicial, la compañía advirtió que la normalización total de los servicios llevará tiempo.

La recuperación se ha ralentizado debido al embotellamiento digital: la gran cantidad de solicitudes de datos que se acumularon durante la interrupción ahora deben ser procesadas de golpe.

Esta crisis global de servicios en la nube no es un hecho aislado, pues interrupciones similares han ocurrido antes.

