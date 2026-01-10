ANI anuncia actualización de tarifas de peajes desde el 16 de enero

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que a partir del próximo 16 de enero se aplicará la actualización de las tarifas de peajes bajo su administración, en cumplimiento de la normatividad vigente y de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC).

RELACIONADO Pensiones por encima del mínimo aumentarán en 2026 tras confirmación del IPC

El presidente ejecutivo de la entidad, Roberto Uparela Brid, explicó que además de este ajuste general, 15 peajes tendrán un incremento complementario en el marco del proceso de normalización tarifaria establecido en el decreto 050.

Asimismo, en dos peajes específicos se aplicará un ajuste adicional, que incluye un porcentaje gradual asociado a la entrada en operación de nuevas unidades funcionales, conforme a lo estipulado en sus contratos de concesión.

La ANI reiteró que estas medidas responden tanto a la actualización por inflación como al avance en la ejecución de los proyectos concesionados, garantizando la sostenibilidad de la infraestructura vial del país.

“Con dignidad cumplimos”, concluyó el comunicado, en referencia al compromiso del Gobierno de Colombia con el desarrollo y mantenimiento de las carreteras nacionales.

¿Cuáles son los peajes en Colombia que tendrán actualización desde el 16 de enero?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que, además del ajuste por IPC, 15 peajes tendrán un incremento complementario en el marco del decreto 050. Entre ellos se encuentran:

El Placer, en el proyecto Rumichaca–Pasto

Cisneros, en VINUS

Aburrá, en Autopistas Mar 1

Machetá, en la Transversal del Sisga

El Carmen, en Puerta de Hierro–Cruz del Viso

La Pintada, en Pacífico 2

Fusca, Andes y Unisabana, en los Accesos Norte

Supía, en Pacífico 3

Puerto Berrío, en la Autopista Río Magdalena

Los peajes Boquerón I, Boquerón II, Naranjal y Pipiral, todos pertenecientes al proyecto Chirajara–Fundadores.

Peajes con ajuste tarifario más un porcentaje gradual

La ANI explicó que los peajes Amagá, del proyecto Pacífico 1, y Laberinto, en Santana Mocoa Neiva, tendrán un ajuste tarifario que incluye un porcentaje gradual "asociado a la entrega de unidades funcionales previamente establecidas en los respectivos contratos de concesión".