Pensiones por encima del mínimo aumentarán en 2026 tras confirmación del IPC

En las últimas horas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el que cerró 2025 fue del 5,1 %, un dato clave para millones de jubilados en Colombia, pues determina el aumento de las mesadas que están por encima del salario mínimo.

Este indicador impacta directamente el bolsillo de los pensionados y marca una diferencia importante entre quienes reciben un salario mínimo y quienes superan ese umbral.

¿Qué pensiones suben con IPC y cuáles con salario mínimo?

De acuerdo con la normativa vigente, no todas las pensiones se ajustan de la misma manera. Más de dos millones de pensionados que reciben un salario mínimo tendrán un incremento igual al aumento decretado para este en 2026, que fue del 23,7 %.

En contraste, quienes reciben más de un salario mínimo verán un ajuste mucho más moderado, correspondiente al IPC del 5,1 %, que fue la inflación con la que cerró el año 2025.

Esta diferencia explica por qué algunos pensionados sentirán un alivio mayor que otros en sus ingresos mensuales.

Es importante aclarar que las pensiones de un salario mínimo no se rigen por el IPC, sino directamente por el incremento del salario mínimo definido por el Gobierno que fue de 2'000.000 (con auxilio de transporte) para 2026.

¿En cuánto quedan las pensiones en 2026?

Con el aumento del 5,1 %, así quedarán algunas pensiones que superan el salario mínimo:

Pensión de $2.000.000: el incremento será de $102.000, por lo que la mesada quedará en $2.102.000.

Pensión de $2.500.000: el aumento corresponde a $127.500, para un total de $2.627.500.

Pensión de $3.000.000: el ajuste será de $153.000, y el nuevo valor será de $3.153.000.

Estos valores reflejan únicamente el ajuste por IPC y aplican para todas las pensiones que superen el salario mínimo legal vigente.

Según lo informado por los fondos, los nuevos montos se verán reflejados entre el 25 y el 30 de enero de 2026, fechas habituales en las que se realiza el giro de la nómina de pensionados.