ANM habilita a MinTrace como primer operador nacional de trazabilidad minera en Colombia

La Agencia Nacional de Minería (ANM) habilitó oficialmente a MinTrace como Operador Tecnológico de Trazabilidad de Minerales, convirtiéndose en la primera plataforma autorizada en Colombia para registrar y operar el sistema nacional de control sobre la cadena minera.

Con esta decisión, el país pone en marcha el Sistema de Trazabilidad de Minerales (STM), una estrategia liderada por la ANM que busca fortalecer la formalización del sector, cerrar el paso a la comercialización irregular y mejorar la calidad y confiabilidad de la información minera a nivel nacional.

MinTrace, desarrollada por la empresa tecnológica colombiana CUANTICO, permitirá el registro de transacciones asociadas a la compra, transformación y exportación de minerales como oro, carbón, coque, esmeraldas, calizas, arcillas y materiales de construcción, entre otros. La plataforma contará con integración directa con la ANM, lo que facilitará su implementación gradual y su cobertura en todo el territorio nacional.

El STM se soporta en el marco normativo vigente, especialmente en el Decreto 2234 de 2023 y la Resolución 0759 de 2024, que establecen los lineamientos técnicos, operativos y de reporte para verificar el origen lícito de los minerales, así como los estándares de información y los mecanismos de control de la cadena minera en Colombia.

La trazabilidad minera comenzará a operar de manera progresiva a partir del 1 de enero, y aplicará a comercializadores, titulares mineros, plantas de beneficio y operaciones de pequeña, mediana y gran minería.

En paralelo, MinTrace anunció el lanzamiento del Plan Pionero, una iniciativa que busca acompañar y reconocer a los primeros actores del sector que adopten la trazabilidad minera desde su fase inicial.

“La trazabilidad minera fortalecerá la confianza, la transparencia y el crecimiento del sector minero colombiano. Hemos desarrollado un servicio integral que estará disponible para los empresarios del país desde mañana”, aseguró Daniel Medina, CEO de CUANTICO.

Desde el 17 de diciembre de 2025, MinTrace cuenta con la habilitación oficial de la ANM para operar como operador tecnológico del STM, permitiendo el registro y reporte de operaciones de trazabilidad minera en Colombia y marcando un nuevo hito en el control y la formalización del sector.