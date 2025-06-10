Mucho ojo: advierten por aplicaciones que prestan dinero a colombianos, algunas tienen códigos maliciosos

La promesa de dinero rápido, sin mayores trámites ni requisitos, a través de una aplicación móvil, se ha convertido en una trampa digital que está sembrando el terror y la ruina en miles de hogares colombianos.

Y es que lo que a primera vista parece una solución financiera, atractiva y moderna, es en realidad una sofisticada y violenta evolución del temido fenómeno del "gota a gota", ahora operando en el ciberespacio.

Las autoridades y expertos en ciberseguridad han alertado sobre el alarmante crecimiento de estas aplicaciones maliciosas, identificadas en el ámbito de la ciberseguridad como 'SpyLoan'. Estas apps, que proliferaron notablemente en 2023 y continúan activas, se presentan como servicios legítimos de préstamos personales, pero su verdadero objetivo es uno solo: el robo y la exfiltración de datos sensibles para la posterior extorsión.

Los peligros que ofrecen aplicaciones que prestan dinero

El mecanismo de estas aplicaciones puede traer duras consecuencias. La víctima, generalmente urgida de dinero, descarga la aplicación a través de enlaces sospechosos en redes sociales como WhatsApp, Facebook o TikTok, o directamente desde tiendas de aplicaciones no oficiales.

En el proceso de instalación, el usuario otorga permisos excesivos e innecesarios (a veces sin leer las letras pequeñas) para acceder a su lista de contactos, galería de fotos, ubicación, micrófono y hasta registros de llamadas.

RELACIONADO Así era el modelo de estafa que le generó millonarias pérdidas a más de 200 personas con falsas compras de carros

Esta información personal se convierte en el arma más poderosa de los ciberdelincuentes. El crédito es desembolsado, a menudo con un monto mayor o menor al solicitado y en plazos extremadamente cortos (a veces de solo 7 u 8 días). El infierno comienza incluso antes de que se cumpla la fecha de pago.

Los intereses de usura, sumados a las comisiones ocultas, duplican o triplican la deuda original en cuestión de días. Una joven en Bogotá, por ejemplo, solicitó un préstamo de $1.400.000 pesos y en menos de dos semanas se vio obligada a pagar $3.400.000, un incremento exorbitante.

Ante esta grave situación que ya afecta a miles de personas en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Fiscalía General de la Nación han iniciado investigaciones y han llamado a la ciudadanía a extremar precauciones.

Recomendaciones a la hora de usar estas aplicaciones