Así era el modelo de estafa que le generó millonarias pérdidas a más de 200 personas con falsas compras de carros

Siete personas estaban detrás de las estafas, las cuales se presentaron en un lapso de cinco años.

Cayó estructura que estafó a más de 200 personas.
Cayó estructura que estafó a más de 200 personas. Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
07:03 a. m.
Autoridades le pusieron punto final a una estructura que conformó un modelo de estafa, el cual perjudicó a más de 200 personas en Bogotá.

Al menos siete personas estuvieron detrás. Los hechos se remontan al periodo contemplado entre 2019 y 2024, es decir, cinco años. Además, se conoció cuál fue el modus operandi con el que pudieron apropiarse de hasta 7.700 millones de pesos.

¿Cuál era el modus operandi que usó la estructura?

Los hoy capturados contactaban a sus víctimas a través de redes sociales con la promesa de cambiar de vehículo. A medida que las conversaciones avanzaban, estas personas se ganaban la confianza, lo cual aumentaba las posibilidades de que la estafa fuera exitosa.

“A través de las diferentes redes sociales, contactaban a las víctimas para comprar los vehículos que estaban ofreciendo. Los citaban a sus dependencias y allí les ofrecían un contrato de compraventa donde les entregaban un millón de pesos a cambio de dejar su carro, con unos plazos incumplidos”, expuso el fiscal en la audiencia.

En consecuencia, las víctimas les confiaban la venta de sus carros. Cuando los bienes ya los tenían, los delincuentes automáticamente dejaban de responder.

¿Dónde se encontraron los vehículos?

Lo peor no quedó ahí. Las investigaciones mostraron que, no solamente estafaban a los vendedores que confiaban sus vehículos, sino que estas personas también habrían aparentado venderlos con falsas promesas de compraventa en al menos tres oportunidades.

Las identidades de los presuntos responsables fueron reveladas: Luis Felipe Rodríguez González; y seis de sus señalados colaboradores, Daniela Alejandra Gómez Vargas, Yireth Patricia Avendaño Vásquez, Jonathan Yesid Hernández, Tania Katherine Galeano Gómez, Ángela Julieth Díaz Delgado y Jonathan Ferney Vergara Vergara.

Entre ellos, la mente que articulaba las estafas habría sido Rodríguez; a quien lo enviaron a prisión. Al resto de implicados no les impusieron esta medida, pero deberán seguir respondiéndole a las autoridades competentes.

De igual forma, se pudieron encontrar los vehículos robados, los cuales estaban escondidos en parqueaderos de Bogotá y Medellín.

“Esta empresa fue estructurada de tal forma que a cada una de las personas se les dio un rol determinado al interior de la misma, con el propósito de aparentar la legalidad de una empresa que estaba conformado con un concesionario”, detalló el fiscal.

