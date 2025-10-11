Black Friday a crédito: colombianos se preparan para las compras del Cyber Monday 2025

El entusiasmo por las compras de fin de año ya se siente en Colombia. Con el Black Friday (28 de noviembre) y el Cyber Monday como fechas clave. Se prevé que más de 12.000 créditos sean aprobados para financiar las compras de los colombianos, especialmente en los sectores de moda, tecnología y lujo.

Según datos de la fintech eMonkey Pay, el comportamiento de los consumidores evidencia una tendencia clara: comprar más, pero hacerlo con inteligencia financiera; así lo indicó Jaime López, CEO de la compañía.

En lo corrido del año hemos otorgado más de 18.500 créditos, con un monto promedio de $850.000. Para diciembre proyectamos cerca de 12.000 nuevos créditos, lo que triplica el promedio mensual.

El modelo que permite solicitar varios créditos para aprovechar el BlackFriday

El modelo de eMonkey Pay se apoya en un ecosistema completamente digital. Sus usuarios pueden solicitar y validar créditos en línea en cuestión de minutos, tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico.

Los días más activos de la temporada, según la fintech, se concentran en el Black Friday y durante la segunda quincena de diciembre, especialmente los días 15, 16 y 22, este último considerado tradicionalmente como el de mayor volumen de ventas del año.

El valor promedio de los créditos otorgados oscila entre $350.000 y $1,2 millones, lo que evidencia el incremento del gasto en estas fechas. Para muchos consumidores, se trata de una oportunidad para acceder a productos de alta gama o adelantar sus compras navideñas sin recurrir al endeudamiento excesivo.

Así, mientras las vitrinas y los portales virtuales se preparan para recibir a miles de compradores en busca de descuentos, el crédito se consolida como el motor silencioso que mueve la economía del deseo en estas festividades. En un país donde cada diciembre se vive con entusiasmo y planificación, el dinero digital no solo facilita las compras: también abre la puerta a una nueva forma de vivir el consumo.

La mayoría de los colombianos compra en el Black Friday a crédito

Las cifras respaldan la magnitud del fenómeno. De acuerdo con Redeban, en 2024 las jornadas de descuentos registraron más de 15 millones de transacciones y una facturación superior a $2 billones.

Durante el Black Friday y el Cyber Monday, los consumidores concentran el 72 % de sus compras financiadas en ropa y prendas de vestir, seguidas por productos electrónicos (49 %) y artículos deportivos, que representan entre el 10 % y el 15 % del total.

El uso del crédito digital ha dejado de ser una opción secundaria para convertirse en un aliado estratégico del consumo. Plataformas como eMonkey Pay y Fruta Fresca Origin —un retail especializado en marcas premium— ofrecen alternativas flexibles que permiten a los compradores acceder a prendas, accesorios, perfumes o calzado de alto valor sin afectar su flujo de efectivo.