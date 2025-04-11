CANAL RCN
Economía

Black Friday 2025 en Colombia: fecha oficial y tiendas que participarán con descuentos

El Black Friday 2025 en Colombia será el 28 de noviembre. Conoce qué marcas y tiendas preparan grandes descuentos en tecnología, moda y hogar para cerrar el año con ofertas imperdibles.

Black Friday 2025 en Colombia: fecha oficial y tiendas que participarán con descuentos
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
08:33 a. m.
El Black Friday 2025 se perfila como uno de los eventos comerciales más esperados del año en Colombia.

Esta jornada de descuentos masivos, que nació en Estados Unidos tras el Día de Acción de Gracias, se ha convertido en una fecha clave para millones de compradores y en un impulso decisivo para el comercio digital y presencial.

En Colombia, la cita oficial será el viernes 28 de noviembre de 2025, fecha en la que miles de tiendas físicas y plataformas en línea ofrecerán rebajas de entre el 20 % y el 70 % en productos de tecnología, moda, hogar, electrodomésticos y turismo.

No obstante, muchas marcas extenderán sus promociones durante todo el fin de semana e incluso hasta el lunes siguiente, conocido como Cyber Monday.

El evento que mueve el comercio en Colombia
Desde su llegada al país en 2014, el Black Friday ha fortalecido el comercio electrónico, convirtiéndose en el punto de partida de la temporada navideña.

Según los expertos, la versión 2025 será una de las más grandes hasta ahora, impulsada por el aumento de la confianza digital y las facilidades de pago en línea.

Además, algunas empresas ya realizaron una edición anticipada entre el 30 de mayo y el 1 de junio, estrategia que les permitió medir la respuesta del público antes de la gran jornada de noviembre.

Las plataformas internacionales como Amazon, Mercado Libre y Linio concentrarán gran parte de las ventas digitales, mientras que los gigantes locales aprovecharán la ocasión para ofrecer combos, envíos gratis y financiación sin intereses.

Tiendas que ya tienen ofertas del Black Friday 2025

Entre los comercios que ya confirmaron su participación destacan:

Falabella Colombia, con “increíbles descuentos y envíos gratis en miles de productos”, principalmente en tecnología, hogar y moda.

Éxito, que tendrá su campaña del 14 al 30 de noviembre con rebajas en electrodomésticos, ropa, mercado y tecnología.

Adidas Colombia, con promociones especiales en calzado, ropa deportiva y accesorios.

Movistar Colombia, que ofrecerá descuentos en celulares Apple, Samsung y Xiaomi, junto con planes pospago y bundles promocionales.

Dafiti, la tienda de moda online, con rebajas en marcas como Levi’s, Tommy Hilfiger, Skechers y Adidas.

Ktronix, con su tradicional campaña de Black Days, enfocada en tecnología, televisores y artículos del hogar.

