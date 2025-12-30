CANAL RCN
Economía

“El incremento fomenta la informalidad”: Asobancaria sobre el salario mínimo

A través de un comunicado, Asobancaria compartió cifras y datos que evidencian un deterioro en la calidad del empleo y un retroceso en la formalización.

Salario mínimo 2025
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
09:54 a. m.
El reciente incremento del salario mínimo ha reavivado el debate sobre sus efectos en la economía, el mercado laboral y la estabilidad de precios.

Aunque este ingreso representa un piso legal para los trabajadores formales, distintos análisis advierten que un ajuste desproporcionado puede traer consecuencias adversas para el empleo, la formalización y el poder adquisitivo de los hogares.

Tras el anuncio del presidente, Asobancaria se pronunció y a través de un comunicado, expresó su postura frente al incremento.

Según el documento, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca de 11,4 millones de personas, equivalentes al 49 % de la población ocupada, reciben ingresos inferiores al salario mínimo, principalmente en condiciones de informalidad.

Por el contrario, solo alrededor de 2,4 millones de trabajadores, es decir, el 10 % de los ocupados, devengan exactamente un salario mínimo.

Estas cifras reflejan que la mayoría de los trabajadores no se beneficia directamente de los aumentos decretados.

“Aún más preocupante es que, en el último año, el número de personas que ganan menos de un salario mínimo aumentó en 1,2 millones, mientras que quienes reciben exactamente un mínimo disminuyeron en 1,3 millones. Esto evidencia un deterioro en la calidad del empleo y un retroceso en la formalización”, se lee en el documento.

Por otro lado, estimaciones del sector financiero indican que por cada punto porcentual de aumento del salario mínimo que exceda los criterios técnicos, la inflación podría incrementarse entre 10 y 16 puntos básicos.

Bajo este escenario, un ajuste cercano al 22,7 % en la base del salario mínimo para 2026 podría generar un impacto inflacionario estimado entre 165 y 263 puntos básicos.

Este efecto limita el margen de acción del Banco de la República y podría derivar en aumentos de la tasa de política monetaria durante el primer semestre del próximo año.

De materializarse, estas decisiones encarecerían el crédito para hogares y empresas, afectando el consumo, la inversión, el emprendimiento y la compra de vivienda.

Adicionalmente, un alza significativa del salario mínimo incrementa los costos laborales para las empresas, reduce su capacidad de contratación y termina incentivando la informalidad.

En lugar de mejorar las condiciones de los trabajadores más vulnerables, este tipo de medidas podría excluir a un mayor número de personas del empleo formal.

