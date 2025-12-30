Esto es lo que pagará un jefe por cada trabajador con el aumento del salario mínimo: no son $2.000.000

En una alocución, la noche del 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro, anunció por decreto el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026.

Al no llegar a un acuerdo con las propuestas de los sectores y los gremios, el mandatario fijó, por decreto, el salario mínimo vital y el auxilio de transporte.

El salario mínimo para 2026 quedó en 2.000.000 de pesos, el salario básico subió un 23,19%, quedando en 1.750.905 pesos, mientras que el auxilio de transporte, que también se suma al incremento, fue de 24,55%, que equivale a 249.095 pesos, para un total de 2.000.000 de pesos.

María Elena Ospina, la presidenta de Acopi, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, explicó el impacto del aumento del salario mínimo para pequeños empresarios.

¿Cuánto paga un jefe por cada empleado adicional al salario mínimo?

María Elena Ospina:

No nos esperábamos realmente un aumento de esas proporciones, es desproporcionado hoy tanto para la economía como para las Mipyme.

Los riesgos grandes que se corren con esta medida o este incremento tan desproporcionado, más que todo en nuestro sector que representa el 99,7% del tejido empresarial peruano, además genera el 80% del empleo formal del país.

Una microempresa que tiene, por ejemplo, tiene tres empleados, prácticamente tiene que tener en su caja para nómina 10 millones de pesos, porque no solamente son los 2.000.0000 de pesos básicos, sino también las prestaciones sociales, y esto se sube a 2.951.000, aproximadamente.

Esos 951.000 pesos son las prestaciones sociales que tiene por derecho cada trabajador en cesantías, salud, entre otros.

El efecto es muy negativo para la productividad, aumentan los costos de producción y asimismo aumentarán también los precios de los productos. Se va a disparar la inflación, las tasas de intereses y el costo de la canasta familiar.

¿Jefes pueden despedir a empleados por el aumento del salario mínimo?

María Elena Ospina:

Nosotros tenemos un grupo de empresarios a nivel nacional y la preocupación es grandísima. Ya están considerando empezar reducción de personal definitivamente, a buscar otras alternativas de contratación, a tercerizar muchas cosas.

Y también de otros sectores se habla de temas de automatización para despedir personal.

Nos encontramos ante una situación realmente muy delicada en la economía del país.

¿Las empresas se verán beneficiadas con el aumento del salario mínimo?

María Elena Ospina:

El presidente está equivocado en ese tema. No sé de dónde sacan las cifras, pero realmente hoy una Mipyme no puede con los costos que generaría el incremento del salario mínimo. Se aumentan sustancialmente los costos, entonces realmente una empresa no tendría cómo sostener con su caja un incremento de estas dimensiones.

Estamos frente al riesgo del congelamiento de nuevas contrataciones, de la destrucción del empleo formal. Venimos a una gran brecha de informalidad.