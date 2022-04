Negocio Avianca – Viva Air: ¿qué pasará con los vuelos pendientes?

En las últimas horas, una gran noticia económica causó revuelo en el sector aéreo, pues la aerolínea Viva Air hará parte del holding de Avianca, prometiendo así un mejor servicio a los usuarios con este negocio, que se cerró en la madrugada del este viernes 29 de abril.

En contexto: Avianca y Viva Air firman acuerdo para ser parte del mismo grupo empresarial

¿Qué va a pasar con los vuelos pendientes?

Una de las preguntas frecuentes que se hacen los viajeros es qué va a pasar con los vuelos que tienen pendientes con alguna de las dos empresas tras confirmarse la noticia, lo cual, por ahora, no tendrá alguna afectación, pues mientras no haya una solicitud formal, las autoridades no han dicho si se permite o no el negocio, debido a la participación que tienen ambas compañías en el mercado.

Y es que cabe resaltar que Avianca tiene el 45% de participación en el mercado, mientras que Viva Air tiene el 25%. Si se da la fusión, no habría necesidad de afectar a los viajeros con algunos cambios, puesto que Viva entraría al holding de Avianca, lo cual significa que las dos compañías seguirían existiendo con su nombre; en el caso de Viva Air, como una aerolínea de bajo costo.

Cerrado el acuerdo, se espera el pronunciamiento de la aeronáutica civil para determinar si sí tiene vía libre este negocio, lo cual puede tardar hasta un año.