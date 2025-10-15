Bancolombia abre inscripciones a fondo que cubre el 100 % en educación para jóvenes

Desde el 10 de octubre hasta el 24 de noviembre de 2025, estarán abiertas las inscripciones al programa ‘rumBo’, una iniciativa de la Fundación Bancolombia que busca brindar acceso a la educación superior a jóvenes de zonas rurales del país.

RELACIONADO Este es el puntaje del ICFES que necesita para estudiar en la Universidad de Los Andes

Este fondo de inversión educativa cubre el 100 % de la matrícula del programa académico en instituciones de educación superior aliadas.

Según la directora ejecutiva de la Fundación, María Camila Osorio, el propósito de este programa es “ofrecer oportunidades reales a los jóvenes rurales para estudiar, emplearse, emprender y cumplir sus sueños”.

En qué consiste el fondo ‘rumBo’ de Bancolombia

El fondo ‘rumBo’ cubre la totalidad de la matrícula en programas técnicos, tecnológicos o profesionales, siempre que los beneficiarios estudien en las instituciones aliadas de la Fundación Bancolombia. Además, cada estudiante seleccionado recibirá un apoyo económico semestral de $3,1 millones, destinado a cubrir gastos complementarios de su proceso académico.

El programa incluye una oferta formativa complementaria y mentorías personalizadas en áreas como empleabilidad, liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, con el fin de fortalecer las competencias necesarias para un futuro profesional sostenible.

Cobertura territorial del programa

El beneficio está dirigido a jóvenes de 155 municipios priorizados en departamentos como Antioquia, Chocó, Bolívar, La Guajira, Nariño, Meta, Santander, Valle del Cauca, entre otros.

En 2025, gracias al compromiso de los beneficiarios y al respaldo de la Fundación Bancolombia, el fondo ha destinado $5.800 millones en inversión educativa para fortalecer el acceso a la formación superior en estas regiones.

Áreas de formación priorizadas

Aunque el programa tiene una base rural, las oportunidades no se limitan al agro. ‘rumBo’ ofrece becas para estudiar en sectores estratégicos como:

Tecnología e innovación

Turismo y servicios

Agroindustria y alimentos

Ingenierías y desarrollo sostenible

Estas áreas fueron seleccionadas por su potencial para impulsar el crecimiento regional y la sostenibilidad del campo colombiano, ampliando las posibilidades laborales y de emprendimiento para los beneficiarios.

Requisitos y condiciones para aplicar

Podrán postularse jóvenes rurales entre 16 y 35 años que:

Hayan vivido los últimos dos años o se hayan graduado de bachillerato en uno de los municipios priorizados.

No tengan un título del mismo nivel educativo al que aspiran.

Cumplan con uno de los siguientes certificados:

- Pertenencia a grupo A, B o C del SISBÉN.

- Registro Único de Víctimas (RUV).

- Documento de autorreconocimiento como miembro de un grupo étnico (avalado por el Ministerio del Interior).

Los seleccionados deberán contar con la admisión oficial de la institución educativa aliada. De no ser admitidos, no podrán continuar en el proceso de financiación.

Cómo inscribirse en ‘rumBo’

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 24 de noviembre de 2025 a través del portal oficial de la Fundación Bancolombia. Allí los aspirantes podrán consultar los requisitos específicos, las instituciones aliadas y los programas académicos priorizados.

Con esta convocatoria, Bancolombia reafirma su compromiso con la educación inclusiva y el desarrollo rural sostenible, ofreciendo una oportunidad única para que más jóvenes colombianos estudien sin barreras económicas.