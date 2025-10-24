Bancolombia explica por qué están caídos sus servicios este viernes: ¿Cuándo se reestablecerán?

Durante la mañana de este viernes 24 de octubre, miles de usuarios en Colombia reportaron dificultades para ingresar a las aplicaciones de Bancolombia y Nequi, dos de las plataformas financieras más utilizadas del país.

Desde aproximadamente las 2:30 a. m., los clientes comenzaron a notar fallas que afectaron tanto el acceso como las operaciones básicas.

Bancolombia aclara la causa de la caída

Luego de más de seis horas sin servicio, Bancolombia emitió un comunicado explicando el motivo de la interrupción. Según la entidad, el inconveniente no está relacionado con la caída mundial del servidor de Amazon Web Services (AWS) registrada el lunes 20 de octubre.

“Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible. Mientras tanto, estaremos informando a nuestros clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles”, informó la entidad.

Bancolombia también aseguró que los fondos de los usuarios están completamente seguros, y recordó que quienes cuenten con tarjetas de crédito pueden realizar pagos o avances en cajeros de otros bancos mientras se restablecen las operaciones.

¿Qué servicios siguen afectados de Bancolombia y Nequi?

De acuerdo con los reportes más recientes, Downdetector—plataforma que recopila alertas de usuarios— muestra que, hacia las 8:00 a. m., Bancolombia continúa presentando caídas en servicios clave como:

Inicio de sesión móvil

Inicio de sesión web

Cajeros automáticos.

En el caso de Nequi, aún se registran fallas en envíos entre usuarios, transferencias desde Bancolombia, retiros en cajeros, recargas, pagos por PSE y operaciones con tarjeta o QR.

Aunque la entidad no ha dado una hora exacta para el restablecimiento total, aseguró que los equipos técnicos “trabajan sin descanso” y que los canales oficiales seguirán informando sobre los avances.