CANAL RCN
Economía

Bancolombia anuncia que no funcionará en esta fecha: conozca las transacciones que se verán afectadas

La entidad hizo el anuncio a sus millones de clientes.

Foto: Bancolombia y Freepik

Noticias RCN

enero 23 de 2026
08:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un esfuerzo por fortalecer su infraestructura tecnológica y garantizar la estabilidad de sus servicios digitales, Bancolombia ha confirmado una nueva jornada de mantenimiento programado en sus plataformas.

Bancolombia ofrece carros usados en 2026 con precios desde $12 millones: vea el catálogo
RELACIONADO

Bancolombia ofrece carros usados en 2026 con precios desde $12 millones: vea el catálogo

La entidad financiera, que cuenta con una de las bases de usuarios más grandes del país, informó que estas labores técnicas conllevarán la interrupción temporal de varios de sus servicios más utilizados, incluyendo su aplicación móvil.

Fecha en la que la app de Bancolombia entrará en mantenimiento

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la entidad, la ventana de mantenimiento está programada para este domingo 25 de enero de 2026. Los trabajos técnicos se llevarán a cabo en un horario de baja actividad transaccional para minimizar el impacto en los clientes:

  • Inicio: Domingo, 25 de enero a las 3:00 a. m.
  • Finalización: Domingo, 25 de enero a las 7:00 a. m.
Bancolombia y Nequi preparan importante servicio para 2026: así podrán comprar y vender dólares
RELACIONADO

Bancolombia y Nequi preparan importante servicio para 2026: así podrán comprar y vender dólares

Durante estas cuatro horas, el equipo de ingeniería del banco ejecutará actualizaciones críticas en el sistema. La institución ha enfatizado que este tipo de procedimientos son vitales para mejorar la experiencia del usuario y robustecer los protocolos de seguridad ante posibles ciberamenazas.

Transacciones y canales afectados

Durante el periodo mencionado, los usuarios encontrarán limitaciones totales o parciales en los siguientes canales:

  • App Bancolombia y App Personas: No se podrá realizar el inicio de sesión, consultas de saldo, transferencias entre cuentas propias o a terceros, ni pagos de servicios públicos.
  • Sucursal Virtual Personas: El acceso vía web también presentará intermitencias o indisponibilidad total.
  • Transacciones con QR: Los pagos en comercios físicos o digitales a través del código QR de la aplicación no estarán operativos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 23 de enero de 2026: último sorteo

Trabajo

Esto dice la ley sobre la reducción de sueldo sin consentimiento en las empresas

Subasta

Davivienda también lanzó abrió remate de carros usados con precios desde los 40 millones

Otras Noticias

Luis Díaz

La comparación que hacen con Luis Díaz en Alemania y que alimenta el debate

Luis Díaz vive un momento sensacional en Bayern Múnich y ya lo comparan con una época inolvidable en Alemania.

Medellín

Exatleta olímpico habría dirigido envíos de Cocaína desde Colombia hacia Canadá y México

Fue detenido en México y entregado a Estados Unidos por liderar una red de narcotráfico ligada al cártel de Sinaloa.

Artistas

Blessd rompe el silencio y habla por primera vez sobre Samantha Correa, mencionada en 'tiradera' de Pirlo

Reino Unido

Nuevo caso como el de Gisèle Pelicot: hombre drogó y violó a su exesposa durante más de 10 años

EPS

Supersalud se pronuncia tras preocupantes cifras mostradas por la Contraloría