Bancolombia anuncia que no funcionará en esta fecha: conozca las transacciones que se verán afectadas

En un esfuerzo por fortalecer su infraestructura tecnológica y garantizar la estabilidad de sus servicios digitales, Bancolombia ha confirmado una nueva jornada de mantenimiento programado en sus plataformas.

La entidad financiera, que cuenta con una de las bases de usuarios más grandes del país, informó que estas labores técnicas conllevarán la interrupción temporal de varios de sus servicios más utilizados, incluyendo su aplicación móvil.

Fecha en la que la app de Bancolombia entrará en mantenimiento

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la entidad, la ventana de mantenimiento está programada para este domingo 25 de enero de 2026. Los trabajos técnicos se llevarán a cabo en un horario de baja actividad transaccional para minimizar el impacto en los clientes:

Inicio: Domingo, 25 de enero a las 3:00 a. m.

Finalización: Domingo, 25 de enero a las 7:00 a. m.

Durante estas cuatro horas, el equipo de ingeniería del banco ejecutará actualizaciones críticas en el sistema. La institución ha enfatizado que este tipo de procedimientos son vitales para mejorar la experiencia del usuario y robustecer los protocolos de seguridad ante posibles ciberamenazas.

Transacciones y canales afectados

Durante el periodo mencionado, los usuarios encontrarán limitaciones totales o parciales en los siguientes canales: