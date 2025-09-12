CANAL RCN
Economía

Cierre del dólar hoy en Colombia sorprende: fuerte subida este 9 de diciembre

El dólar cerró al alza este 9 de diciembre en Colombia y encendió las alertas del mercado. Conoce el precio final, la TRM y cómo cambió frente a días y meses anteriores.

Cierre del dólar hoy en Colombia sorprende: fuerte subida este 9 de diciembre
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
02:57 p. m.
El dólar en Colombia cerró la jornada de este martes 9 de diciembre de 2025 al alza y se ubicó en $3.861,57, comportamiento que volvió a llamar la atención de analistas y ciudadanos, especialmente en un mes marcado por mayor demanda de divisas para importaciones y compras internacionales.

La variación representa un aumento de $31,55 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) definida para el día, que se situó en $3.830,02.

Durante la sesión, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.835 y un máximo de $3.870, con 1.745 transacciones que sumaron un monto negociado de US$1.547 millones, reflejando una actividad dinámica en el mercado cambiario local.

Comportamiento de la TRM hoy en Colombia

La TRM para este martes se mantuvo estable respecto al día anterior, pero al revisar su comportamiento en plazos más amplios se observan variaciones importantes que ayudan a comprender el contexto actual del dólar.

Según los datos oficiales, la TRM del 9 de diciembre de 2025:

  • Disminuyó un 12.89% (566.5 pesos) frente al mismo día del año anterior.
  • Comparada con el mes pasado, “subió un 1.34% (50.82 pesos).”
  • Frente a la semana anterior, aumentó un 1.2%, equivalente a $45.59.
  • En lo corrido del año, el dólar acumula una caída del 13.13%, equivalente a $579,13.

¿Qué significa este cierre para los colombianos?

El comportamiento del dólar en Colombia sigue siendo un indicador clave para medir el impacto en precios de productos importados, tecnología, viajes y materias primas.

Aunque la divisa bajó en el último año, el repunte de esta jornada muestra que el mercado continúa sensible a factores internacionales como las decisiones de la Reserva Federal, así como a la dinámica económica local.

Con un cierre al alza y una TRM estable, los expertos recomiendan seguir atentos a los próximos movimientos, especialmente en una temporada en la que aumenta la demanda de dólares por compras navideñas y transacciones empresariales.

