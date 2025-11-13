Estas son las entidades financieras que no cobran por tener cuenta de ahorros en el país: Superfinanciera lo reveló

La cuenta de ahorros, ese producto financiero que para muchos es la puerta de entrada al sistema bancario, sigue siendo un instrumento esencial y fundamental en la economía doméstica de Colombia.

Más allá de ser un simple depósito de dinero, representa el primer paso hacia la construcción de una cultura financiera sólida, permitiendo a los ciudadanos gestionar sus ingresos, realizar transacciones diarias y, crucialmente, salvaguardar una porción de sus recursos para el futuro.

Tradicionalmente, las entidades financieras han cobrado diversas tarifas por la administración de las cuentas. Estas incluyen cuotas de manejo, costos por transacciones en cajeros de otras redes, y a veces, incluso por un número limitado de movimientos mensuales.

Superfinanciera revela 26 entidades con Cuentas de Ahorros sin costo

En este contexto de búsqueda de eficiencia y transparencia, la noticia proveniente de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) se convierte en un faro para millones de ahorradores.

La Superfinanciera, ente encargado de supervisar y regular el sector, ha asegurado recientemente que 26 entidades en el país no están cobrando a sus clientes por la simple tenencia o administración de sus cuentas de ahorro.

Entre las entidades verificadas en el comparador que no cobran cuota por cuentas de ahorro está Bbva, Banco Falabella, Banco Caja Social, Itaú, Banco de Bogotá, Davivienda, Bancoomeva, Serfinanza, Bancolombia, Banagrario, entre otras entidades.

La Superfinanciera recalcó que el comparador de tarifas muestra las entidades más adecuadas bajo el parámetro de no cobro de cuota de manejo.

"Si haces transferencias bancarias, puede que haya entidades que no te cobran por ese servicio. Usa el Comparador de Tarifas SFC y elige lo mejor para tu bolsillo", recomienda la entidad.

En cuanto a otras entidades como GNB Sudameris y Davivienda, encontrará cuentas de ahorro tradicionales o Afc. Banco W, Serfinanza son otros de los establecimientos que ofrecen este producto sin cuota de manejo.