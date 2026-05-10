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Reconocido banco lanza seguro contra el desempleo de hasta $24 millones

Nuevo seguro de reconocido banco protege ingresos si pierde el empleo. ¿Cómo funciona?

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FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
07:21 p. m.
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El riesgo de perder los ingresos por un despido comienza a ganar espacio dentro de la oferta de seguros en Colombia. BBVA Seguros presentó un producto que busca cubrir parte de ese impacto económico y que puede entregar hasta $24 millones a trabajadores dependientes que pierdan su empleo de manera involuntaria.

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El lanzamiento se conoce en medio de una mayor apuesta de las aseguradoras por productos destinados a proteger directamente los ingresos de los hogares.

¿Qué cubre el nuevo seguro de BBVA?

El producto, denominado ‘Respalda tu Nómina’, establece diferentes coberturas según la situación laboral de la persona.

Para un trabajador dependiente que pierda su empleo de manera involuntaria, la póliza contempla un pago de hasta $4 millones mensuales durante seis meses, dependiendo del plan contratado. El límite máximo por evento es de $24 millones.

En el caso de los trabajadores independientes, el escenario es diferente. La cobertura se activa ante una incapacidad total temporal certificada por un período igual o superior a 15 días corrientes y continuos.

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El seguro también contempla una cobertura por muerte accidental para trabajadores dependientes e independientes.

Un punto relevante es que no se trata de un subsidio estatal ni de una indemnización automática para cualquier persona que quede desempleada. Es una póliza privada y su aplicación depende de las condiciones establecidas en el contrato.

¿Por qué las aseguradoras están mirando el riesgo de perder ingresos?

El lanzamiento refleja una tendencia dentro del sector asegurador: trasladar la protección desde bienes específicos, como vehículos o viviendas, hacia riesgos que afectan directamente la economía de los hogares.

Según la compañía, ese producto representa más de 40% de las colocaciones de su negocio de bancaseguros. Ahora, con ‘Respalda tu Nómina’, la cobertura busca entregar dinero de libre destinación, en lugar de limitarse al pago de obligaciones financieras.

La nueva póliza está dirigida a clientes de BBVA que tengan una cuenta de nómina o ingresos recurrentes en la entidad. El costo parte desde $26.490 mensuales, de acuerdo con la información divulgada por la compañía.

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El producto fue presentado durante la Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, escenario en el que BBVA Seguros también anunció nuevos productos digitales para personas y pequeñas y medianas empresas.

Para los consumidores, la diferencia frente a los mecanismos públicos de protección al cesante es clave: un seguro privado depende de una contratación previa y de las coberturas pactadas, mientras que los programas estatales tienen requisitos propios.

Así, la protección frente a la pérdida de ingresos empieza a convertirse en un segmento específico dentro del mercado asegurador colombiano.

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