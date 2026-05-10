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Junta Directiva de la ANDI acepta la renuncia de Bruce Mac Master

La decisión fue tomada luego de que se conociera la carta de renuncia de Bruce Mac Master el pasado jueves 1 de octubre.

FOTO: Bruce Mac Master - X

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
06:42 p. m.
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Luego de reunirse este lunes, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) aceptó la renuncia de Bruce Mac Master tras casi 13 años como presidente de uno de los gremios más relevantes del país.

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La decisión se conoció a través de una carta compartida esta tarde en las redes sociales de la Andi.

La Andi destacó la gestión de Bruce Mac Master

En el comunicado, la Junta de Dirección General de la Andi agradeció a Mac Master por los años de trabajo al frente de la organización y resaltó su papel durante diferentes momentos de dificultad para el país.

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La Junta señaló que durante su gestión la Asociación enfrentó “crisis fiscales”, la pandemia, episodios de conflictividad social y tensiones institucionales, además de amenazas a la democracia y al equilibrio de poderes.

De acuerdo con el gremio, Mac Master dejó una “huella profunda” en la defensa del sector productivo, las libertades y el diálogo como mecanismos para contribuir a la construcción de soluciones para Colombia.

La Andi también destacó el liderazgo del ahora expresidente del gremio en la defensa de la institucionalidad y en la promoción de propuestas desde el sector empresarial frente a las distintas coyunturas nacionales.

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La Andi iniciará la búsqueda del sucesor

Tras la salida de Mac Master, la Junta Directiva anunció que pondrá en marcha el proceso institucional para definir quién asumirá la presidencia de la organización.

Según el comunicado, en los próximos días se conformará un comité encargado de “buscar al sucesor o a la sucesora” de Bruce Mac Master.

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La Junta también reiteró que la Andi mantendrá su disposición al diálogo con el Gobierno Nacional, aunque enfatizó que continuará preservando “su independencia, su autonomía y su lugar institucional”.

En ese sentido, el gremio empresarial aseguró que seguirá trabajando en la coordinación entre los sectores público y privado, así como en asuntos relacionados con el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de las desigualdades.

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La Junta expresó su compromiso con los afiliados, los trabajadores de la Asociación, las instituciones y el fortalecimiento de la democracia, al tiempo que reconoció la labor desarrollada por Mac Master durante sus casi 13 años al frente de la Andi.

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