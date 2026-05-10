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Renta Ciudadana y Devolución del IVA: último día para cobrar hasta $500.000

Prosperidad Social alertó a beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA por pagos pendientes. El plazo para cobrar vence este 6 de octubre.

Pagos de Prosperidad Social
FOTO: Prosperidad Social

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
05:25 p. m.
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Miles de beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA tienen pocas horas para reclamar las transferencias correspondientes al cuarto ciclo de 2026. Prosperidad Social reiteró el llamado a los hogares que todavía tienen recursos pendientes, pues el plazo establecido termina este martes 6 de octubre.

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La advertencia cobra importancia porque los giros que no sean retirados dentro del periodo establecido no se acumulan para ciclos posteriores. A nivel nacional, este cuarto ciclo beneficia a 804.478 hogares y representa una inversión de $346.342 millones.

¿Hasta cuándo se puede cobrar Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

La cuarta entrega comenzó el pasado 21 de septiembre y finalizará el 6 de octubre de 2026. Los hogares beneficiarios pueden recibir transferencias de hasta $500.000, dependiendo de las condiciones de cada programa.

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Para quienes reciben el dinero mediante giro, la entrega se realiza a través de la red aliada de SuperGIROS y SuRed. Prosperidad Social pidió no esperar hasta el último momento para acercarse a los puntos autorizados.

En Bogotá, por ejemplo, fueron programados 12.303 hogares para recibir la cuarta transferencia de los dos programas.

Los recursos deben cobrarse en el municipio asignado. Tampoco se permiten cambios de titular, poderes o autorizaciones para que terceras personas reclamen la transferencia.

¿Cómo consultar y recibir los próximos pagos?

Los beneficiarios que todavía no tengan registrada una cuenta bancaria o billetera digital pueden utilizar el Gestor de Información Financiera de Prosperidad Social.

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Esta herramienta permite registrar y actualizar el producto financiero en el que el hogar desea recibir directamente sus próximas transferencias. Para este ciclo, la entidad también implementó abonos en las cuentas previamente registradas por los beneficiarios.

Prosperidad Social recordó, además, que todos sus trámites son gratuitos y no necesitan intermediarios. Por eso recomienda realizar consultas únicamente mediante sus canales oficiales y desconfiar de personas que soliciten dinero para gestionar o acelerar los pagos.

La recomendación para quienes tienen un giro pendiente es verificar cuanto antes su situación y reclamarlo antes de que finalice la jornada del 6 de octubre.

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