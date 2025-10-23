CANAL RCN
Economía

Téngalo en cuenta: así puede ahorrar en el programa de BEPS en Colpensiones

Estos son los dos requisitos las personas pueden aplicar a este programa.

Foto: Google Maps

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
08:38 p. m.
El programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), administrado por Colpensiones, se erige como una alternativa vital y flexible para la protección económica en la vejez de miles de colombianos que, por diversas razones, no logran cumplir con los requisitos del Sistema General de Pensiones.

Lejos de ser una pensión tradicional, BEPS es un servicio social complementario diseñado para fomentar el ahorro voluntario en personas con ingresos bajos, ofreciendo un ingreso de por vida y otros beneficios al alcanzar la edad de retiro.

RELACIONADO

Este es el listado de profesiones que tienen que cotizar en Colpensiones de manera obligatoria

El programa está dirigido principalmente a trabajadores independientes y personas cuyos ingresos son inferiores a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV). Esta condición es fundamental para ser elegible y se puede validar, por ejemplo, teniendo registro activo en el régimen subsidiado de salud o como beneficiario en el contributivo. El requisito de edad mínima es de 18 años.

La vinculación al programa es sencilla. El ciudadano debe ser colombiano y puede consultar su viabilidad de manera virtual o acercarse a los Puntos de Atención BEPS de Colpensiones. Una vez vinculado, el ahorrador recibe una cuenta individual a su nombre, la cual no tiene costos de administración ni penalizaciones por la falta de depósitos periódicos, lo que subraya la flexibilidad del programa.

Así puede ahorrar en el programa de BEPS en Colpensiones

La principal ventaja del BEPS reside en su mecanismo de ahorro flexible. Los vinculados pueden realizar sus aportes cuando quieran y en las cantidades que puedan, permitiendo adaptarse a la capacidad económica variable de los trabajadores informales o de bajos ingresos.

  • Monto Mínimo de Ahorro: En los puntos de recaudo autorizados, el ahorro mínimo por transacción es de tan solo $5.000 (pesos), aunque algunas fuentes mencionan un mínimo de $10.000, e incluso $20.000 para traslados en vigencias futuras como el 2025.
  • Tope Máximo de Ahorro Anual: Es crucial tener en cuenta que el programa establece un límite anual para el ahorro. Por ejemplo, para el año 2024, el monto máximo de ahorro anual es de $1.620.000. Este valor se incrementa anualmente según lo disponga la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos Periódicos. Para el año 2025, el tope ha sido ajustado a $2.200.000. Este límite evita que personas con altos ingresos utilicen el programa.
  • Puntos de Recaudo: Los ahorros se deben realizar en los puntos de recaudo autorizados por Colpensiones (generalmente corresponsales bancarios o redes de recaudo aliadas) sin costo adicional para el ahorrador. Es vital guardar el comprobante de pago.
  • Incentivo del 20%: El Gobierno Nacional premia el esfuerzo del ahorro otorgando un subsidio del 20% sobre el capital ahorrado a lo largo de la vida del vinculado. Este incentivo se suma al capital cuando el ahorrador decide optar por el ingreso vitalicio en la vejez. Si la persona decide retirar sus ahorros antes de la edad de retiro o en un solo pago, perderá este incentivo, aunque recibirá sus aportes y los rendimientos generados.

Adicionalmente, el programa BEPS ofrece un seguro de vida gratuito que incluye amparo por muerte y auxilio funerario para aquellos que realicen un ahorro mínimo anual, lo que constituye una protección adicional para el vinculado y su familia.

 

