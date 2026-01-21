Borrador de decreto propone reducir inversión extranjera de fondos de pensiones del 50% al 30%

El Gobierno Nacional dio a conocer un borrador de decreto que reduciría del 50 al 30 por ciento la proporción de recursos que los fondos de pensiones pueden invertir en el extranjero.

La medida ha generado debate entre quienes la ven como una oportunidad para aumentar la liquidez en el país y quienes advierten sobre posibles afectaciones en la rentabilidad de los ahorros pensionales.

"El país se ha venido desarrollando en los últimos tiempos con una restricción de liquidez enorme. De repente va a aparecer una liquidez bastante significativa que lo que va a generar es una posibilidad de invertir mucho más en todas partes, en toda la economía", señaló César Ferrari, superintendente financiero de Colombia.

Fondos de pensiones alertan sobre menor rentabilidad

Los fondos de pensiones expresaron preocupación por el impacto de la medida en los ahorradores. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que la restricción generará "menos rentabilidad de los ahorros y por ende menos pensiones para los trabajadores".

En su análisis, señaló que "menor diversificación implica menor rentabilidad y afectación de las pensiones y de los pensionados en Colombia hasta el futuro. O sea, eso es un hecho objetivo que yo creo que es importante volverlo a evaluar y volverlo a poner sobre la mesa para el gobierno nacional".

El mercado financiero también manifestó inquietudes sobre la capacidad de absorción de estos recursos. Una de las principales dudas es si existen suficientes proyectos bien estructurados para canalizar las inversiones.

Andrés Restrepo, gerente de la Bolsa de Valores de Colombia advirtió que "es muy importante que esos recursos que van a venir realmente se irriguen a todo el aparato productivo. Es decir, es ideal que no se concentren en financiar la deuda pública exclusivamente".

Posible efecto en el dólar y debate abierto

En cuanto al impacto cambiario, expertos consideran que la repatriación de estos dineros podría provocar una caída cercana a los 200 pesos en el dólar en Colombia, lo que representaría un cambio significativo en el mercado de divisas.

El decreto aún se encuentra en fase de borrador, por lo que se espera que continúe el debate sobre sus implicaciones antes de su eventual implementación definitiva.