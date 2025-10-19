¿Cómo y dónde alquilar vehículos en Colombia?

El negocio del alquiler de vehículos en Colombia ha pasado de ser una alternativa ocasional a convertirse en una solución clave de movilidad para turistas, empresas, nómadas digitales y residentes temporales.

Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tras la crisis que golpeó al sector con caídas de hasta el 75%, el repunte actual se explica por el auge del turismo, el fortalecimiento del alquiler corporativo y el impulso de la tecnología. A esto se suma la búsqueda de movilidad flexible frente a restricciones urbanas como el ‘pico y placa’ y el crecimiento del modelo digital.

Colombia sigue esta tendencia con fuerza, impulsada por la entrada de nuevos actores, la modernización de flotas y la expansión hacia destinos turísticos intermedios.

¿Cómo y dónde alquilar un carro en Colombia?

Si está pensando en alquilar un carro en Colombia, los requisitos son simples:

Ser mayor de 21 años, presentar licencia de conducción vigente, documento de identidad, tarjeta de crédito y, en algunos casos, depósito de garantía.

La mayoría los alquileres permiten la reserva y el pago en línea, y ofrecen coberturas de seguro adaptadas al tipo de viaje.

¿Dónde alquilar un carro en Colombia?

Localiza Rent a Car: De origen brasileño, domina entre el 45% y 55% del mercado nacional. Su presencia en aeropuertos y grandes ciudades, junto con una estrategia agresiva de expansión y modernización, la posicionan como la principal rentadora del país.

De origen brasileño, domina entre el 45% y 55% del mercado nacional. Su presencia en aeropuertos y grandes ciudades, junto con una estrategia agresiva de expansión y modernización, la posicionan como la principal rentadora del país. Equirent (Grupo Seissa): Con más de 30 años de trayectoria y una flota superior a 7.800 vehículos, Equirent opera en 19 ciudades y es líder en alquiler corporativo y arrendamiento operativo. Representa entre el 15% y 20% del mercado.

Con más de 30 años de trayectoria y una flota superior a 7.800 vehículos, Equirent opera en 19 ciudades y es líder en alquiler corporativo y arrendamiento operativo. Representa entre el 15% y 20% del mercado. Enterprise Mobility (Grupo Massy Colombia): Opera bajo las marcas Enterprise, Alamo y National, atendiendo tanto a viajeros ejecutivos como vacacionales. Su enfoque multimarcas le da cerca del 10% del mercado nacional.

Opera bajo las marcas Enterprise, Alamo y National, atendiendo tanto a viajeros ejecutivos como vacacionales. Su enfoque multimarcas le da cerca del 10% del mercado nacional. Europcar y Sixt: Estas marcas internacionales cierran el top cinco con una participación cercana al 5%. Su prestigio global las convierte en la primera opción de muchos viajeros europeos que visitan el país.

En este momento, los alquileres de carro atraviesan su mejor momento en más de una década por medio de la digitalización, así lo indicó Martha Juliana Rey, cofundadora de Alkilautos.com, una plataforma que agrupa 35 rentadoras nacionales e internacionales y opera en más de 150 países.

La digitalización ha sido uno de los grandes motores de este cambio. Hoy el usuario puede comparar, personalizar y elegir entre múltiples opciones sin salir de casa.