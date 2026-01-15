CANAL RCN
Estos fueron los carros más buscados en internet durante 2025

Conozca cuáles fueron los carros más buscados en internet durante 2025 y qué tendencias marcaron el interés de los compradores en Estados Unidos y Colombia.

Estos fueron los carros más buscados en internet durante 2025
Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
04:23 p. m.
El mercado automotor volvió a mostrar señales claras de transformación durante 2025, tanto en las búsquedas en internet como en las ventas reales.

Un análisis de tendencias revela que los consumidores priorizaron vehículos versátiles, eficientes y con mayor tecnología, mientras que en Colombia el crecimiento del sector fue uno de los más fuertes de los últimos años, sin superar a las motos.

De acuerdo con un estudio de Rapid Auto Shipping, elaborado a partir de datos de búsquedas en Google, los carros más consultados en Estados Unidos reflejaron una preferencia marcada por SUV, pickups y modelos electrificados.

Al mismo tiempo, en el país, las cifras oficiales confirmaron un repunte sostenido en las matrículas de vehículos nuevos.

Los carros más buscados en internet durante 2025

El ranking de los 10 autos más buscados en EE. UU. estuvo encabezado por el Tesla Model Y, seguido de la Ford F-150 y el Toyota RAV4.

La lista la completaron modelos como el Chevrolet Silverado, Honda CR-V, Tesla Model 3, Jeep Wrangler, Hyundai Tucson, Ram 1500 y Toyota Camry.

Según el informe, las búsquedas estuvieron impulsadas por cuatro factores clave: eficiencia de combustible, preferencia por SUV y pickups, incorporación de tecnologías de seguridad y conectividad, y el crecimiento del interés por vehículos eléctricos e híbridos.

Los carros más vendidos en Colombia en 2025

En el plano local, el balance también fue positivo. Un informe conjunto de Fenalco y la ANDI, con base en cifras del RUNT, reveló que en 2025 se matricularon 254.205 carros nuevos en Colombia, un crecimiento del 26,5 % frente a 2024.

El gran protagonista fue la familia Kia K3 (Sedán y Cross), que se consolidó como el carro más vendido del país con 9.728 unidades, un aumento del 65,4 %.

Le siguieron la Mazda CX-30 (8.819) y la Renault Duster (7.727). Un dato destacado fue el desempeño del BYD Yuan Up, que se convirtió en el eléctrico más vendido del país y logró entrar al top 10 anual.

