Cada vez se crean menos empresas en Colombia: cayó 32% la apertura y los cierres siguen altos

Colombia atraviesa una transformación empresarial profunda y silenciosa. El más reciente Estudio sobre la Dinámica Financiera - Empresarial en Colombia, elaborado por INFORMA Colombia, advierte que el país vive un proceso de reconfiguración sin precedentes.

Mientras sectores como educación, salud y servicios públicos crecen con fuerza, los tradicionales —comercio, manufactura y minería— sufren una caída drástica en activos, ingresos y utilidades.

“Estamos ante una economía que está dejando de crecer por cantidad y empieza a hacerlo por supervivencia. El 2025 será el año en que las empresas colombianas decidan si reinventarse o desaparecer”, señala INFORMA Colombia.

Las cifras que revelan el derrumbe

El estudio revela que la creación de empresas cayó un 32 % en el primer semestre de 2025, mientras que los cierres, aunque bajaron un 20 %, siguen en niveles alarmantes.

Las regiones más afectadas son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, epicentros económicos que concentran tanto la caída de nuevos negocios como la mayoría de los cierres.

El panorama sectorial es igual de preocupante: el comercio perdió 78 % de sus activos y 95 % de sus utilidades entre 2023 y 2024. En contraste, los sectores educativo y de salud crecieron más del 120 % en activos y ganancias, consolidándose como los nuevos refugios de estabilidad.

Más alarmante aún es que el uso de la ley de insolvencia empresarial cayó un 83 %, lo que sugiere que miles de compañías están desapareciendo sin intentar salvarse.

“La caída en los procesos concursales muestra que muchas empresas están desapareciendo en silencio, sin acudir a instrumentos que podrían evitar su cierre”, advierte INFORMA.

2026: entre la recuperación y la selección natural

Aunque 2025 parece un año de pérdidas, el estudio proyecta un rebote gradual. El Banco de la República prevé una inflación del 4,7 % y un crecimiento económico del 2,7 % al cierre del año, con una tasa de interés que podría bajar al 8,6 %, abriendo espacio para la inversión.

“Lo que estamos viendo no es una crisis, es una metamorfosis. Las empresas que aprendan a adaptarse saldrán fortalecidas”, concluye INFORMA Colombia.