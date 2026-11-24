Los usuarios de Bancolombia encontrarán cambios en los retiros de efectivo que realicen en los cajeros automáticos de la entidad.

El banco confirmó que dejará de entregar billetes de $10.000 en estos equipos, una decisión que hace parte de los ajustes que adelanta para mejorar la capacidad y eficiencia de su red.

La medida comenzó a llamar la atención de los clientes después de que algunos cajeros mostraran mensajes en sus pantallas anunciando el retiro de esta denominación.

El billete de $10.000 nos dice adiós, menos mal los de mayor valor nos siguen acompañando. Ten en cuenta esta despedida para tus próximos retiros.

¿Por qué Bancolombia dejará de entregar billetes de $10.000 en sus cajeros?

La decisión fue confirmada por Bancolombia al medio Valora Analitik. Según explicó la entidad, la determinación está relacionada con la menor disponibilidad de billetes de $10.000 en el mercado y con las condiciones en las que algunas de estas piezas llegan a los equipos.

Un segundo factor tiene que ver con el estado en el que algunos billetes llegan a los equipos. Bancolombia indicó que determinadas condiciones físicas pueden afectar su procesamiento, lo que incide en el funcionamiento de los cajeros y en la operación de los retiros.

"La medida hace parte de la evolución que venimos realizando en nuestra red de cajeros para ofrecer una experiencia de retiro más eficiente", explicó la entidad. Por esta razón, el banco señaló que decidió priorizar otras denominaciones para atender las solicitudes de efectivo.

¿Qué billetes entregarán ahora los cajeros de Bancolombia?

La incorporación de denominaciones de mayor valor modifica la composición del efectivo disponible en los cajeros y responde al objetivo operativo de atender más retiros. Sin embargo, la información confirmada por el banco no establece que los billetes de $10.000 vayan a desaparecer de circulación, sino que dejarán de ser entregados por sus cajeros.

Tras confirmarse la decisión, Bancolombia comenzará a configurar sus cajeros para que los retiros sean desde los $20.000 y sus múltiplos. Además de entregar billetes de $50.000 y $100.000.