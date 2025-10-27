Estudiantes tendrán 12 semanas de receso en 2026: así quedaría el calendario escolar

El Ministerio de Educación Nacional anunció las orientaciones para el calendario académico de 2026, con el fin de garantizar una planeación más flexible y coherente en los colegios de todo el país.

El cambio aplica para instituciones de educación preescolar, básica y media, tanto de calendario A (que comienzan clases entre enero y febrero) como de calendario B (que inician a mitad de año).

La medida busca que las familias, los docentes y los estudiantes puedan anticipar su planificación académica y de descanso con mayor claridad.

Fechas clave del calendario escolar 2026 en Bogotá

Según el proyecto de resolución presentado por la Secretaría de Educación del Distrito, el calendario para los colegios oficiales de Bogotá contará con 40 semanas lectivas, distribuidas en dos semestres.

El primer periodo irá del 26 de enero al 21 de junio, y el segundo del 6 de julio al 29 de noviembre de 2026.

Además, los estudiantes disfrutarán de 12 semanas de receso a lo largo del año, entre vacaciones y pausas intersemestrales.

Estas se combinarán con cinco semanas de desarrollo institucional para los docentes, dedicadas a planeación, evaluación y actualización pedagógica.

El documento detalla que estas semanas estarán distribuidas así: del 13 al 18 y del 19 al 25 de enero, del 30 de marzo al 5 de abril, del 5 al 11 de octubre y del 30 de noviembre al 6 de diciembre.

Planeación, descanso y responsabilidades escolares

El Ministerio subrayó que cada institución educativa deberá organizar sus horarios y actividades dentro de las primeras cuatro semanas de cada semestre, garantizando espacios para el desarrollo curricular y la orientación estudiantil.

“El esquema establecido permite equilibrar el aprendizaje con el descanso”, explicó el Ministerio, recordando que las secretarías de educación deberán publicar los calendarios definitivos antes del 1 de noviembre de 2025 para el calendario A, y antes del 1 de julio de 2026 para el calendario B.

Con este ajuste, el Gobierno busca que las comunidades educativas organicen con anticipación sus vacaciones, jornadas pedagógicas y actividades familiares, fortaleciendo la calidad del servicio educativo y el bienestar escolar en todo el país.