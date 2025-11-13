Definen oficialmente el calendario escolar 2026: vea cuándo acaban las vacaciones

La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó el calendario académico para el año 2026, dando así claridad a estudiantes, docentes y padres de familia sobre las fechas de inicio, finalización y recesos del próximo año.

La medida quedó establecida en la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, y aplica para todas las instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media de la capital.

Fechas clave para estudiantes en 2026

De acuerdo con el documento oficial, las clases iniciarán el 26 de enero y finalizarán el 27 de noviembre de 2026, con un total de 40 semanas de trabajo académico.

En cuanto a los periodos de descanso, los estudiantes tendrán su receso de mitad de año entre el 20 de junio y el 6 de julio, además de los descansos de Semana Santa y la tradicional semana de receso en octubre.

Esta programación busca garantizar la continuidad del proceso educativo y permitir que las instituciones planifiquen con anticipación sus actividades pedagógicas y evaluaciones.

Desde la Secretaría de Educación se destacó que “este calendario permite la organización oportuna del servicio educativo y brinda claridad a toda la comunidad sobre los tiempos de planeación, desarrollo y descanso”.

Docentes tendrán cinco semanas de desarrollo institucional

El calendario también define los tiempos de trabajo para docentes y directivos, quienes contarán con cinco semanas de desarrollo institucional distribuidas a lo largo del año.

Dos de ellas se realizarán en enero, una en abril, otra en octubre y la última en diciembre, con el propósito de fortalecer la planeación académica y la formación pedagógica del cuerpo docente.