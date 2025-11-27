Nuevas cámaras aparecen en las principales vías de Bogotá y pone en alerta a los conductores, ¿de qué son?

La aparición de nuevos dispositivos tecnológicos en varias de las principales arterias viales de Bogotá ha encendido las alarmas entre la ciudadanía y, en particular, entre el gremio de conductores.

En una ciudad donde las cámaras de fotodetección, conocidas popularmente como "fotomultas", ya representan una fuente significativa de recaudo por infracciones como el exceso de velocidad o el incumplimiento del Pico y Placa, el avistamiento de estos equipos en puntos clave como la Avenida 26, la Avenida Boyacá y la Autopista Norte generó una inmediata ola de indignación y preocupación.

¿De qué se tratan las nuevas cámaras en las principales vías de Bogotá?

Los reportes ciudadanos identificaron al menos tres tipos de dispositivos recientemente instalados en la capital. El primero consta de cámaras fijas, ubicadas estratégicamente en puentes vehiculares y peatonales, y fácilmente reconocibles por el pequeño panel solar que llevan debajo.

El segundo corresponde a radares de color amarillo, con un panel solar más grande, que también incorporan sistemas de cámaras. Finalmente, el tercer tipo es un sensor de velocidad que opera de forma similar a los instalados en las carreteras nacionales, mostrando el límite de velocidad permitido (usualmente 50 km/h) en un círculo rojo y proyectando la velocidad actual del vehículo que transita.

Ante la incertidumbre generalizada sobre la función de estos equipos, la Secretaría de Movilidad de Bogotá salió al paso para aclarar la situación.

La entidad fue enfática al señalar que, a diferencia de las cámaras "salvavidas" que sí tienen la facultad de generar comparendos automáticos, los nuevos dispositivos no están diseñados para imponer multas de tránsito. Su objetivo, según la Secretaría, es estrictamente técnico: servir como herramientas para el control y la regulación de velocidad.

Es decir, se trata de equipos de monitoreo que buscan analizar el flujo vehicular y fomentar una cultura de respeto a los límites, más que de dispositivos sancionatorios.

Ahora bien, el Ministerio de Transporte es claro y tajante en la obligatoriedad de la señalización visible para cualquier sistema de detección electrónica.

Según la norma, "siempre deberán existir señales y avisos visibles que informen al ciudadano de la detección electrónica." Esta exigencia varía según el tipo de vía y de detección: para los puntos fijos de control de velocidad en vías nacionales, la señalización debe instalarse con una antelación mínima de 500 metros; para otros tipos de vías e infracciones, se exige instalar avisos de "zonas con monitoreo electrónico".