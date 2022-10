Exploración de hidrocarburos: ¿tuvo que cambiar de posición el Gobierno por resultados económicos?

A pocos días de cumplir el primer trimestre en el mandato, el presidente Gustavo Petro se ha enfrentado a una de las coyunturas económicas más complejas para el país, al menos en tiempos recientes, con la escalada de dólar, los altos índices de inflación, el alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que encarecen la deuda pública y las importaciones al país. Un fenómeno que, aunque ha sido impulsado a nivel global, en Colombia ha tenido mayores consecuencias.

Entre los factores internos que, para muchos analistas han generado desconfianza en los mercados, han sido los anuncios del Gobierno Nacional con respecto al nuevo rumbo que tomará Colombia sobre el sector de hidrocarburos y, además, los nuevos impuestos que incluye la reforma tributaria a las empresas del gremio, lo que podría generar una migración de los inversionistas a las empresas del exterior.

Recientemente, el gabinete de gobierno del presidente Petro ha bajado el tono con el que inició su administración, desde cuando hace semanas la viceministra de Minas y Energía, Belizza Janet Ruiz, generó revuelo con la polémica frase: “No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No sé qué parte de esa frase no han entendido”. Hasta los últimos días, donde el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha intentado enviar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas para calmar los mercados.

Además, este jueves en una entrevista en 'A lo que vinimos' de Noticias RCN, Saúl Kattan, uno de los hombres designados por el presidente para conformar la junta directiva de Ecopetrol, dejó entrever de nuevo el posible cambio de rumbo del gobierno frente al tema de la firma de nuevos contratos de explotación y exploración de hidrocarburos.

"No creo que la puerta esté cerrada para los nuevos contratos de exploración, debido a las circunstancias económicas del país y a nivel mundial. Todo esto nos lleva a abrir el debate con el Gobierno Nacional y decidir cuál es la mejor opción, si continuar o no con la exploración, pero el debate no está cerrado", aseguró.

Esto claramente continuando con la línea de Ocampo para relajar los mercados, después de una semana caótica para el dólar en Colombia, donde la semana pasada, día tras día, alcanzó nuevas cifras en máximos históricos y la divisa rozó los $5.000 pesos.

¿Cómo recibe el sector de hidrocarburos este nuevo mensaje?

Desde el gremio han recibido este nuevo panorama como una buena noticia.

“Es una decisión responsable, finalmente este negocio es un negocio de mediano y largo plazo, y no pueden tomarse decisiones de coyuntura de Gobierno, son decisiones de Estado”, afirmó Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (CAMPETROL).

“No podemos ponerle freno a la caja del Estado, la que está representando casi el 50% de las exportaciones del país”.

Para Castañeda, de confirmarse la noticia, es muy buena para el país, siempre y cuando la reforma tributaria no pase como está, con la no deducibilidad de regalías y una sobretasa exagerada por precios altos a las compañías operadoras.

¿Por qué no es conveniente la reforma tributaria tal cual está?

En la recta final del camino de la reforma tributaria en el Congreso de la República, a pesar de los cambios acordados y la renuncia del Gobierno a temas como gravar las pensiones más altas de país, otras preocupaciones desde sector petrolero aún no han sido resueltas. El documento aún contiene dos puntos clave que las empresas de hidrocarburos ven inconvenientes.

“Nadie le va a firmar un contrato bajo estas circunstancias. La tasa impositiva pasa del 60% al 80%, entonces no es viable. Cuando hay capital de riesgo, de cada diez pozos se encuentra uno o dos pozos exitosos y no es conveniente”.

La idea es que el país no pierda competitividad dado que los capitales de riesgo invierten en donde tengan las mejores condiciones y la mejor estabilidad.

¿Por qué las regalías deberían ser deducibles?

El presidente Petro ha justificado que este capital es un capital que por derecho le pertenece al Estado, y precisamente por eso no debería generar impuestos adicionales, debido a que no son recursos de las empresas.

"Si es un recurso del Estado yo no puedo hacer contabilidad con ese capital, si es del Estado se debería deducir porque si no, se estaría apropiando de unos recursos y pagando impuesto por algo que no les pertenece a las compañías"

¿Qué mensaje podría calmar los mercados?

La señal es muy clara, el Gobierno debe confirmar la firma de nuevos contratos, con condiciones tributarias justas para que el capital de riesgo siga llegando al país y los dólares sigan entrando a la economía colombiana, y el país siga soportando en un mediano y largo plazo mientras se hace la transición energética ordenada y justa.