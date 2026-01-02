CANAL RCN
CARF advierte fuerte impacto fiscal por aumento del salario mínimo

El Comité alertó que el incremento del 23 % en el salario tendrá un impacto significativo sobre las finanzas públicas y podría costarle al Estado más de 13 billones de pesos en los próximos dos años.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 02 de 2026
10:02 a. m.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) alertó que el incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno nacional, tendrá un impacto significativo sobre las finanzas públicas y podría costarle al Estado más de 13 billones de pesos en los próximos dos años.

Advierten graves consecuencias financieras por aumento del salario mínimo

Según el comunicado emitido por el organismo, el alza del salario mínimo elevaría el déficit fiscal en al menos 5,3 billones de pesos durante 2026, lo que equivale al 0,3 % del Producto Interno Bruto (PIB).

A partir de 2027, el impacto sería aún mayor, con un aumento estimado del déficit de 8 billones de pesos, cerca del 0,4 % del PIB.

El CARF explicó que este efecto fiscal se produce por varios canales. El principal corresponde al mayor gasto en pensiones del régimen de prima media, especialmente aquellas cercanas a un salario mínimo, lo que representaría un costo adicional de aproximadamente 4,7 billones de pesos.

A esto se suma el aumento en las erogaciones por salarios de funcionarios públicos que devengan el mínimo legal, estimado en unos 0,6 billones de pesos.

En el frente de los ingresos, el Comité advirtió que el mayor costo laboral para las empresas podría reducir parcialmente el recaudo del impuesto de renta corporativo.

Para 2027 en adelante, esta disminución se calcula en alrededor de 2,7 billones de pesos, debido a una reducción en los márgenes de utilidad empresariales.

El organismo también señaló que existen otros impactos fiscales que no pudieron ser cuantificados por falta de información, como el aumento en el valor de las rentas vitalicias del régimen de ahorro individual, los mayores costos en la contratación de bienes y servicios del Estado, como vigilancia y aseo, y el efecto del salario mínimo como referencia para futuras negociaciones salariales en el sector público.

En su análisis, el CARF subrayó que el crecimiento real del salario mínimo decretado para 2026, cercano al 18,5 %, es considerablemente superior al promedio histórico de las últimas dos décadas.

En un contexto de estrechez fiscal y con una situación financiera que el propio Gobierno ha calificado como crítica, el Comité advirtió que esta decisión aleja la posibilidad de retomar la senda de ajuste de la Regla Fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública.

