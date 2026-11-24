El Super Astro Sol realizó su sorteo de la tarde este martes 24 de noviembre de 2026.

Quienes compraron un tiquete ya pueden comparar el número y el signo zodiacal de su apuesta con la combinación ganadora. El juego también entrega premios por acertar las dos o las tres últimas cifras, siempre que coincida el signo elegido.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 24 de noviembre de 2026

Número ganador — XXXX

Signo ganador — X.

El sorteo se realizó a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Para revisar su apuesta, compruebe que el tiquete corresponda al Super Astro Sol de este martes. Después, compare las cifras en el orden en que aparecen y verifique el signo zodiacal que quedó registrado en el comprobante.

Si su número completo es distinto, revise las terminaciones. Por ejemplo, si el resultado acaba en 27, esas dos cifras deben aparecer al final de su apuesta y en el mismo orden. El signo también debe coincidir. Si obtuvo un premio, conserve el tiquete y consulte con el operador dónde puede cobrarlo según el monto.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar, el jugador escoge un número de hasta cuatro cifras, selecciona uno de los doce signos del zodiaco e indica cuánto quiere apostar. Antes de finalizar la compra, debe elegir el sorteo Sol y verificar los datos impresos o registrados en el comprobante digital.

En la modalidad de un solo signo, el premio mayor paga 42.000 veces el valor base de la apuesta. Para ganarlo hay que acertar las cuatro cifras en el orden exacto y el signo ganador. Con una base de $10.000, el pago puede llegar a $420 millones antes de las retenciones aplicables.

Si acierta las tres últimas cifras y el signo, el premio equivale a 1.000 veces la base apostada. Si coinciden las dos últimas cifras y el signo, el pago es de 100 veces esa base.