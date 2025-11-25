CANAL RCN
Estos son los carros híbridos más económicos en Colombia antes del cierre de 2025: conozca el listado

Conozca los modelos híbridos más baratos en el mercado automotor.

noviembre 25 de 2025
08:16 a. m.
El mercado automotor en Colombia ha experimentado una transformación en lo que va de este 2025, todo esto marcado por el auge explosivo de los vehículos híbridos y electrificados.

Las cifras más recientes son contundentes. Si en 2020 apenas se registraban unas 3.000 unidades de vehículos híbridos matriculados, para el primer semestre de 2025 esta cifra ya supera las 25.500 unidades, evidenciando un impresionante crecimiento interanual del 49%, según informes de Fenalco y la ANDI.

Este crecimiento ha sido alimentado por políticas clave que buscan hacer más atractiva la inversión en estos vehículos. Los compradores de híbridos disfrutan de beneficios fiscales significativos, como la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), exención parcial o total del impuesto vehicular y descuentos en peajes.

Adicionalmente, y de manera crucial en las grandes urbes, los híbridos suelen estar exentos de la restricción de Pico y Placa en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, lo que se traduce en un ahorro considerable de tiempo y dinero, ofreciendo una libertad de circulación invaluable para los conductores.

Vehículos híbridos más baratos en Colombia en 2025

A medida que la tecnología crece, los precios se vuelven más competitivos, haciendo que los vehículos híbridos ya no sean una opción exclusiva para un nicho de alto poder adquisitivo.

Hoy en día, el mercado colombiano ofrece modelos nuevos y eficientes que representan la puerta de entrada perfecta para un gran número de familias y profesionales.

El segmento de los híbridos ligeros (Mild Hybrid Electric Vehicle o MHEV) es el que ha visto los precios más asequibles. Estos modelos utilizan un pequeño motor eléctrico para asistir al motor de gasolina, mejorando la eficiencia y reduciendo el consumo de combustible hasta en un 30%, según algunos fabricantes.

  • Suzuki Swift Híbrido - $74.990.000: El híbrido más económico del mercado, compacto y con excelente eficiencia urbana.
  • Kia Stonic Hybrid - $88.990.000: Crossover con diseño juvenil, motor turbo GDI asistido por sistema de 48V.
  • Mazda 3 Hybrid - $90.900.000: Sedán/Hatchback con tecnología SkyActiv-G y diseño sofisticado.
  • Chery Tiggo 4 Pro Hybrid - $99.990.000: Buen tamaño y tecnología, ideal para quienes buscan más espacio.
  • Toyota Corolla Híbrido - $109.500.000: Sedán con la confiable tecnología Full Hybrid de Toyota, de los más eficientes.
