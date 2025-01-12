CANAL RCN
Economía

Así arrancó el dólar en diciembre de 2025: vea el movimiento de la divisa en Colombia

Así comenzó el precio del dólar en diciembre de 2025 en Colombia. Conozca el valor de apertura, la variación frente a la TRM y cómo se movió la divisa en su primer día del mes.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
08:30 a. m.
El dólar inició diciembre con movimientos que generan especial atención entre inversionistas, viajeros y quienes realizan transacciones internacionales.

Precio del dólar en Colombia hoy, 1 de diciembre

Durante la apertura del lunes 1 de diciembre de 2025, la divisa estadounidense arrancó al alza en $3.760, lo que representó un incremento de $16,44 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para el día en $3.744,43.

Este comportamiento confirma que el mercado cambiario sigue reaccionando a factores globales y a las expectativas económicas del cierre de año.

En las primeras operaciones de la jornada, la moneda registró un precio mínimo de $3.760 y un máximo de $3.761,50, con solo siete transacciones realizadas que sumaron un total de US$1,7 millones. Aunque el volumen fue bajo, el movimiento al alza marcó el ritmo de la sesión.

¿Cómo se comportó la TRM del primer día de diciembre?

De acuerdo con los registros oficiales, la TRM del 1 de diciembre se mantuvo sin variaciones frente al día anterior.

Sin embargo, el comportamiento anual y mensual revela una tendencia importante a la baja. En comparación con el mismo día de 2024, la TRM cayó 15,28%, lo que equivale a $675,16 menos. Frente al inicio del 2025, la reducción también es significativa: 15,08%.

En el panorama mensual, la divisa cayó 3%, es decir, $115,69 menos respecto al 1 de noviembre. Además, presentó una baja intersemanal de 1,69%, equivalente a $64,34.

¿Qué significa este inicio para el dólar en diciembre?

El comportamiento del dólar en el arranque de diciembre refleja un mercado que sigue ajustándose a factores externos como las políticas monetarias de Estados Unidos, el comportamiento del petróleo y las expectativas de cierre fiscal.

Aunque la divisa abrió ligeramente al alza, las comparaciones anuales y mensuales siguen mostrando una tendencia descendente sostenida.

