Cinco claves para evitar el caos de las entregas de pedidos durante el Black Friday

El Black Friday se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más relevantes del año, impulsando un aumento sin precedentes en compras digitales y desafiando la capacidad logística de empresas de todos los tamaños.

La creciente demanda del comercio electrónico, que para 2025 alcanzaría los 6,86 billones de dólares en ventas globales, obliga a que las compañías inviertan en herramientas capaces de soportar este ritmo acelerado sin sacrificar la puntualidad en las entregas.

En Colombia, las cifras demuestran la fuerza del fenómeno. Durante el Black Friday de 2024, la DIAN reportó la emisión de más de 13,7 millones de facturas electrónicas, que representaron ventas por 2,4 billones de pesos, un crecimiento del 31,9 % con respecto al año anterior.

Este escenario confirma la necesidad de contar con operaciones logísticas más robustas, previsoras y flexibles, capaces de manejar altos volúmenes en tiempos limitados y con consumidores que esperan rastreo preciso, rapidez y cero errores.

¿Cómo no caer en el caos de las entregas tardías en el Black Friday?

Con el comercio digital en expansión y consumidores cada vez más exigentes, la logística de última milla seguirá siendo el corazón del éxito durante los grandes eventos comerciales. Y en ese panorama, la tecnología se consolida no como un complemento, sino como el camino indispensable para entregar a tiempo.

Carlos Díaz Ojeda, gerente general de DispatchTrack para América Latina, para aprovechar el potencial comercial del Black Friday sin que los retrasos o fallas operativas terminen afectando la experiencia del cliente ni las ventas, la clave está en entender que la logística dejó de ser un proceso rígido:

Los procesos logísticos requieren un nivel de agilidad y personalización que debe impulsar la competitividad. Nuestra plataforma modular está diseñada para fortalecer cada etapa sin sacrificar velocidad, incluso en temporadas como el Black Friday.

Cinco claves para evitar entregas tardías en el Black Friday