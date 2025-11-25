Cinco claves para evitar el caos de las entregas de pedidos durante el Black Friday
El incremento órdenes durante el Black Friday obliga a las empresas a replantear su operación y apoyarse en nuevas tecnologías para responder a la alta demanda.
03:58 p. m.
El Black Friday se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más relevantes del año, impulsando un aumento sin precedentes en compras digitales y desafiando la capacidad logística de empresas de todos los tamaños.
La creciente demanda del comercio electrónico, que para 2025 alcanzaría los 6,86 billones de dólares en ventas globales, obliga a que las compañías inviertan en herramientas capaces de soportar este ritmo acelerado sin sacrificar la puntualidad en las entregas.
En Colombia, las cifras demuestran la fuerza del fenómeno. Durante el Black Friday de 2024, la DIAN reportó la emisión de más de 13,7 millones de facturas electrónicas, que representaron ventas por 2,4 billones de pesos, un crecimiento del 31,9 % con respecto al año anterior.
Este escenario confirma la necesidad de contar con operaciones logísticas más robustas, previsoras y flexibles, capaces de manejar altos volúmenes en tiempos limitados y con consumidores que esperan rastreo preciso, rapidez y cero errores.
¿Cómo no caer en el caos de las entregas tardías en el Black Friday?
Con el comercio digital en expansión y consumidores cada vez más exigentes, la logística de última milla seguirá siendo el corazón del éxito durante los grandes eventos comerciales. Y en ese panorama, la tecnología se consolida no como un complemento, sino como el camino indispensable para entregar a tiempo.
Carlos Díaz Ojeda, gerente general de DispatchTrack para América Latina, para aprovechar el potencial comercial del Black Friday sin que los retrasos o fallas operativas terminen afectando la experiencia del cliente ni las ventas, la clave está en entender que la logística dejó de ser un proceso rígido:
Los procesos logísticos requieren un nivel de agilidad y personalización que debe impulsar la competitividad. Nuestra plataforma modular está diseñada para fortalecer cada etapa sin sacrificar velocidad, incluso en temporadas como el Black Friday.
Cinco claves para evitar entregas tardías en el Black Friday
- La primera recomendación apunta a maximizar la capacidad de entrega con base en datos reales. Según la compañía, es frecuente que los negocios intenten resolver el incremento de pedidos aumentando su flota, cuando lo ideal es analizar primero la disponibilidad real de vehículos, turnos y conductores. Las tecnologías avanzadas permiten entender la capacidad operativa con precisión, y así ajustar los recursos de manera eficiente para evitar cuellos de botella.
- En segundo lugar, destaca la importancia de optimizar la red de distribución y la planificación de rutas. A partir del análisis de patrones históricos de demanda y mapas geográficos, es posible posicionar estratégicamente los centros de distribución e incluso habilitar minicentros temporales. Esta estrategia, combinada con algoritmos de inteligencia artificial para el diseño de rutas, reduce los kilómetros recorridos, ahorra combustible y eleva la cantidad de entregas exitosas por día.
- La tercera recomendación se centra en incorporar tecnología adaptada a las necesidades operativas. DispatchTrack subraya la relevancia de contar con soluciones que integren múltiples frentes: seguimiento en tiempo real, comunicación directa con clientes, control de flotas y coordinación con conductores externos. Estas herramientas no solo aumentan la eficiencia, sino que hacen posible escalar la operación en los momentos críticos sin perder trazabilidad ni calidad de servicio.
- El cuarto punto enfatiza la necesidad de garantizar visibilidad total de la operación en tiempo real. Una entrega exitosa depende de cómo se afrontan imprevistos como accidentes, fallas mecánicas o condiciones climáticas adversas. Contar con sistemas de alertas proactivas y predicciones permite reaccionar a tiempo y ajustar rutas o decisiones sin afectar la promesa de entrega.
- La quinta recomendación apuesta por una logística flexible, donde la adaptabilidad sea el eje de la operación. Esto implica optimizar rutas de manera dinámica, ajustar ventanas de entrega, mejorar la comunicación interna y con el cliente, y responder a variaciones repentinas del mercado. La flexibilidad, acompañada de tecnología inteligente, se traduce en operaciones más ágiles, menores costos y una experiencia mucho más satisfactoria para el usuario final.