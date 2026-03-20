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Nueva medida en Bogotá: ciudadanos podrán grabar y denunciar para multar conductores infractores

Nueva medida en Bogotá permite a ciudadanos grabar y denunciar a conductores imprudentes. Conozca cómo funciona y cómo podrían imponer multas.

Ciudadanos podrán poner comparendos
Foto: captura de pantalla

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
07:50 a. m.
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La Alcaldía de Bogotá puso en marcha una nueva estrategia que busca involucrar directamente a la ciudadanía en el control del tránsito.

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A través de la Secretaría Distrital de Movilidad, ahora los ciudadanos podrán grabar y denunciar a conductores imprudentes que cometan infracciones en la vía, con el objetivo de que sean sancionados. La iniciativa se apoya en redes sociales y utiliza el hashtag #SalvajesEnLaVíapara visibilizar estos casos.

La medida surge ante el aumento de comportamientos peligrosos que han quedado registrados en videos ciudadanos, algunos de los cuales ya han servido como evidencia para imponer sanciones. “Se invita a la ciudadanía a denunciar esas conductas que ponen en riesgo la vida de las personas”, señaló la entidad.

¿Cómo denunciar a conductores imprudentes en Bogotá?

El proceso es sencillo, pero requiere información precisa. Los ciudadanos deben grabar un video claro en el que se evidencie la infracción, como vehículos que se suben a andenes o circulan por zonas no habilitadas. Luego, es clave identificar datos como la hora, el lugar exacto y la placa del vehículo.

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Posteriormente, este material debe enviarse a través de los canales oficiales de la Secretaría o publicarse en redes sociales etiquetando a la entidad y utilizando el hashtag de la campaña. “Con esta información, nuestro equipo de control podrá citar al propietario del vehículo”, explicó la Secretaría de Movilidad.

Ciudadanos, clave para sancionar infracciones

La entidad insiste en que estos reportes son fundamentales para fortalecer el control en la ciudad. La participación ciudadana permitirá actuar más rápido frente a conductas irresponsables, especialmente en temporadas de alta movilidad como el puente de San José o Semana Santa.

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Además, la Secretaría hizo un llamado a reportar estos hechos tanto en barrios como en vías principales. “Donde vean que de una vez nos lo reporten”, enfatizó la entidad.

Con esta estrategia, Bogotá busca mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos en las calles. “Con tu ayuda, vamos a sancionar los comportamientos de los salvajes en la vía”, concluyó la administración, destacando que el compromiso ciudadano será clave para lograrlo.

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