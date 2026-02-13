Cocinas inteligentes y sostenibles marcan el 80% de las decisiones de compra en el segmento premium

La cocina dejó de ser únicamente un espacio funcional para convertirse en un centro de innovación dentro del hogar.

Así lo confirma el más reciente balance de la empresa Fanáticos por las Cocinas, que identificó que el 80% de sus clientes prioriza soluciones inteligentes, electrodomésticos de alta eficiencia y sistemas orientados a optimizar el consumo de agua y energía.

El dato no solo revela una tendencia de mercado, sino un cambio estructural en la forma como los usuarios conciben sus espacios domésticos.

Hoy, la tecnología, la sostenibilidad y el ahorro energético pesan tanto como la estética o el diseño.

El cliente exige eficiencia y tecnología integrada para sus electrodomésticos

De acuerdo con el análisis de comportamiento del consumidor realizado por la compañía, los compradores del segmento premium buscan cada vez más cocinas abiertas que integren innovación tecnológica y criterios ambientales.

La preferencia por equipos de bajo consumo, sistemas automatizados y soluciones que reduzcan el impacto energético se consolida como la principal motivación de compra.

Entre los electrodomésticos más solicitados se encuentran hornos a vapor, sistemas de sellado al vacío, lavavajillas de bajo consumo y equipos panelables que se integran de manera discreta al mobiliario.

Estos dispositivos no solo optimizan el desempeño, sino que también aportan eficiencia en el uso de recursos.

La tendencia también se refleja en el diseño. Durante 2025, se registró una mayor demanda por tonos mate y acabados sobrios, alineados con una estética minimalista que combina funcionalidad y sofisticación.

Carolina Rivera, CFO y cofundadora de la compañía, explicó que los niveles de satisfacción alcanzados están ligados a la experiencia integral del cliente, desde el diseño hasta la instalación final.

Según la directiva, la personalización y la cercanía en cada proyecto han sido claves para consolidar la confianza en el segmento de alta gama.

Crecimiento sostenido en el segmento premium de cocina

El comportamiento del mercado tuvo un impacto directo en los resultados financieros. Durante 2025, Fanáticos por las Cocinas registró un crecimiento superior al 30% en ventas frente a 2024, superando sus metas internas y fortaleciendo su posicionamiento en el segmento premium.

La expansión no fue únicamente comercial. La empresa logró cobertura nacional, atendiendo proyectos en distintas regiones del país.

Este avance estuvo acompañado de un fortalecimiento logístico y operativo que permitió responder a tiempos de entrega exigentes y estándares técnicos elevados.

Parte del crecimiento se atribuye a un ecosistema sólido de aliados estratégicos, entre arquitectos, diseñadores de interiores, constructoras y agentes inmobiliarios.

Con base en los resultados de 2025 y la tendencia marcada por los consumidores, la meta para 2026 es ambiciosa: superar nuevamente el 30% de crecimiento y aumentar la participación en el segmento premium y de diseño personalizado.