10 claves para que estudiantes de colegio usen de manera correcta la inteligencia artificial

La inteligencia artificial avanza con rapidez en los entornos educativos colombianos, pero la formación para utilizarla de manera responsable no ha evolucionado al mismo ritmo.

Esa diferencia preocupa a expertos en educación, especialmente cuando las cifras muestran que la mayoría de los estudiantes ya emplea estas herramientas sin contar con las competencias necesarias para aprovecharlas de forma adecuada.

El panorama también evidencia otro reto para el país. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia obtuvo apenas 26 puntos en pensamiento creativo en las pruebas PISA 2022, el resultado más bajo entre los países miembros.

A esto se suma un estudio de GAD3 para Planeta Formación y Universidades, según el cual el 84 % de los estudiantes colombianos de educación superior utiliza inteligencia artificial generativa de manera habitual.

Sin embargo, solo el 35 % afirma contar con habilidades que le permiten ir más allá de un uso básico.

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La importancia de saber usar la IA en los colegios

Genuine School presentó un decálogo que busca orientar a estudiantes y docentes sobre cómo integrar la inteligencia artificial al aprendizaje sin convertirla en un sustituto del razonamiento humano.

Para Lina María Ramírez, cofundadora y Headmaster de la institución, el desafío no está en la tecnología, sino en la manera en que se incorpora al proceso educativo.

La tecnología debe potenciar las capacidades humanas, no reemplazar el pensamiento. Un estudiante preparado no es quien domina todas las plataformas, sino quien las usa con propósito y criterio ético.

La inteligencia artificial debe ser una herramienta y no un reemplazo del pensamiento, aseguró Ramírez.

10 claves para usar correctamente la IA en colegios

Preparar a los estudiantes para desenvolverse en un entorno digital mediante proyectos, emprendimiento, pensamiento crítico y ciudadanía global, entendiendo que la tecnología está al servicio del aprendizaje. Enseñar a utilizar la inteligencia artificial en lugar de prohibirla. Genuine School propone que los estudiantes aprendan cuándo emplearla, cómo verificar la información que genera y de qué manera convertir esos resultados en producciones propias. La importancia del pensamiento computacional, entendido como la capacidad para analizar problemas, diseñar soluciones, probar alternativas y optimizar procesos sin que el objetivo sea formar programadores. Fortalecer el trabajo colaborativo mediante proyectos desarrollados con estudiantes de diferentes países, promoviendo habilidades como la comunicación, la organización y el cumplimiento de responsabilidades. Fomentar la autonomía como una competencia esencial, por encima del dominio de plataformas tecnológicas, al considerar que la disciplina y la capacidad de organizar el trabajo serán determinantes para el aprendizaje. Medidas relacionadas con la protección de la identidad digital, promoviendo el uso de contraseñas seguras, autenticación multifactor y la prevención frente a riesgos asociados con perfiles falsos o contenidos generados mediante inteligencia artificial. La comunicación basada en evidencia constituye otra de las prioridades. Debates, presentaciones y defensas de proyectos forman parte de la metodología para que los estudiantes desarrollen argumentos sustentados en información verificable. Emprendimiento y la reputación digital. Genuine School impulsa, a través del programa GDreams, el desarrollo de soluciones para problemas reales mediante prototipos y procesos de innovación. El 82 % de los jóvenes colombianos considera que la inteligencia artificial reemplazará algunos perfiles laborales, mientras identifica la creatividad aplicada como una de las habilidades menos susceptibles de ser sustituida. El cuidado de la identidad digital para que los estudiantes diferencien sus ámbitos personal, académico y público, protegiendo su información y fortaleciendo una ciudadanía digital responsable.