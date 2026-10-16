Resultado Super Astro Sol hoy, 16 de octubre: número y signo ganador del sorteo

La suerte vuelve a ser protagonista en Colombia este viernes 16 de octubre de 2026 con una nueva edición del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar que diariamente reúne a miles de participantes que buscan llevarse un premio millonario.

Este sorteo combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, una modalidad que permite ganar diferentes premios dependiendo de los aciertos. A continuación, consulte el resultado de la jornada y conozca cuánto dinero puede recibir si tiene la combinación ganadora.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 16 de octubre de 2026

El Super Astro Sol realizó su sorteo correspondiente a este viernes 16 de octubre, en el que los participantes estuvieron atentos a las cifras y al signo zodiacal seleccionados.

Estos son los resultados del sorteo:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX.

Para obtener el premio máximo, los jugadores deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto y el signo zodiacal correspondiente.

Los resultados pueden verificarse en los canales oficiales de Super Astro, donde también se publica el historial de sorteos.

¿Cómo jugar el Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar, los interesados deben elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, acompañado de uno de los doce signos del zodiaco.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 en los puntos de venta autorizados.

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Uno de los principales atractivos es su premio máximo, que multiplica por 42.000 el valor apostado cuando coinciden las cuatro cifras y el signo.

Por ejemplo, una apuesta de $10.000 puede entregar un premio bruto de $420 millones.

También existen premios para quienes acierten las últimas tres o dos cifras, siempre que coincidan con el signo ganador.

Los participantes deben conservar su comprobante original, revisar cuidadosamente los resultados y acudir a los puntos autorizados para reclamar sus premios.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*