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Resultado Super Astro Sol hoy, 16 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 16 de octubre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 16 de octubre: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
01:47 p. m.
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La suerte vuelve a ser protagonista en Colombia este viernes 16 de octubre de 2026 con una nueva edición del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar que diariamente reúne a miles de participantes que buscan llevarse un premio millonario.

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Este sorteo combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, una modalidad que permite ganar diferentes premios dependiendo de los aciertos. A continuación, consulte el resultado de la jornada y conozca cuánto dinero puede recibir si tiene la combinación ganadora.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 16 de octubre de 2026

El Super Astro Sol realizó su sorteo correspondiente a este viernes 16 de octubre, en el que los participantes estuvieron atentos a las cifras y al signo zodiacal seleccionados.

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Estos son los resultados del sorteo:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX.

Para obtener el premio máximo, los jugadores deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto y el signo zodiacal correspondiente.

Los resultados pueden verificarse en los canales oficiales de Super Astro, donde también se publica el historial de sorteos.

¿Cómo jugar el Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar, los interesados deben elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, acompañado de uno de los doce signos del zodiaco.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 en los puntos de venta autorizados.

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Uno de los principales atractivos es su premio máximo, que multiplica por 42.000 el valor apostado cuando coinciden las cuatro cifras y el signo.

Por ejemplo, una apuesta de $10.000 puede entregar un premio bruto de $420 millones.

También existen premios para quienes acierten las últimas tres o dos cifras, siempre que coincidan con el signo ganador.

Los participantes deben conservar su comprobante original, revisar cuidadosamente los resultados y acudir a los puntos autorizados para reclamar sus premios.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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