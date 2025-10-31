CANAL RCN
Economía

Empezó aumento de subsidio de Colombia Mayor: este es el monto y el LINK para saber si aplica con cédula

Desde el DPS confirmaron el aumento de este subsidio que cobija a la población mayor del país.

Foto: DPS

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
11:30 a. m.
El Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha dado inicio al ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, marcando un hito con la implementación de un aumento significativo en la transferencia monetaria.

Cumpliendo un compromiso del Gobierno Nacional con la justicia social y la dignificación de la vida de los adultos mayores más vulnerables, el subsidio para un grupo importante de beneficiarios se eleva de $80.000 a $230.000 pesos colombianos.

La medida, oficializada mediante la Resolución 02229 de 2025, busca impactar directamente a la población adulta mayor en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad. El nuevo monto de $230.000 será entregado a mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años que hacen parte del programa.

Este incremento representa un apoyo fundamental, elevando la transferencia en $150.000 pesos respecto al monto que recibían anteriormente, y asegurando que cada beneficiario que reciba este ajuste supere la línea de pobreza extrema. En total, 1.148.877 adultos mayores se beneficiarán con esta nueva tarifa, de los 1.683.920 que atiende el programa en el ciclo actual.

Aumento de Colombia Mayor: LINK para saber si es beneficiario con cédula

La jornada de entrega de los recursos comenzó este jueves 30 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre de 2025. El DPS ha enfatizado la importancia de que los beneficiarios mantengan actualizada su información de contacto para recibir las notificaciones correspondientes.

Existen dos canales principales para verificar si usted es beneficiario y si tiene giros disponibles, utilizando su número de cédula:

Cabe recordar que Prosperidad Social notifica directamente a los beneficiarios a través de mensaje de texto (SMS) a su celular registrado con la fecha exacta y el punto donde deben reclamar el dinero.

