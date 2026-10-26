Colombia tendrá importante cambio en los festivos de 2027: estas son las fechas modificadas

Los colombianos que comienzan a organizar sus vacaciones de 2027 encontrarán un cambio importante en el calendario, pues Semana Santa se celebrará en marzo y abril quedará sin festivos nacionales.

Sin embargo, el país tendrá 19 fechas de descanso remunerado, aunque no todas coincidirán con días laborales ni darán lugar a puentes.

¿Por qué Semana Santa cambia de fecha en 2027?

Mientras que en 2026 el Jueves y Viernes Santo fueron el 2 y 3 de abril, en 2027 se celebrarán el jueves 25 y viernes 26 de marzo. No se trata de una decisión del Gobierno, pues estas fechas varían cada año de acuerdo con el calendario religioso.

Marzo tendrá, además, el festivo de San José, el lunes 22. Así, compartirá con mayo y julio el primer lugar entre los meses con más festivos: tres cada uno.

Otra novedad es el descanso por Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, establecido mediante la Ley 2578 de 2026. Aunque su conmemoración es el 9 de julio, en 2027 se disfrutará el lunes 12, conforme a las reglas de traslado de festivos.

Calendario de festivos de Colombia en 2027

Las fechas del próximo año quedarán distribuidas así:

Enero: viernes 1, Año Nuevo, y lunes 11, Reyes Magos.

Marzo: lunes 22, San José; jueves 25, Jueves Santo, y viernes 26, Viernes Santo.

Mayo: sábado 1, Día del Trabajo; lunes 10, Ascensión de Jesús, y lunes 31, Corpus Christi.

Junio: lunes 7, Sagrado Corazón.

Julio: lunes 5, San Pedro y San Pablo; lunes 12, Virgen de Chiquinquirá, y martes 20, Independencia de Colombia.

Agosto: sábado 7, Batalla de Boyacá, y lunes 16, Asunción de la Virgen.

Octubre: lunes 18, Día de la Raza.

Noviembre: lunes 1, Todos los Santos, y lunes 15, Independencia de Cartagena.

Diciembre: miércoles 8, Inmaculada Concepción, y sábado 25, Navidad.

Febrero, abril y septiembre no tendrán festivos. Además, tres celebraciones caerán en sábado, un detalle importante para quienes buscan planear descansos prolongados.