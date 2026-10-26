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Colombia tendrá importante cambio en los festivos de 2027: estas son las fechas modificadas

El calendario de festivos de 2027 en Colombia tendrá importantes modificaciones. Estas son las fechas de descanso que se verán afectadas.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
12:12 p. m.
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Los colombianos que comienzan a organizar sus vacaciones de 2027 encontrarán un cambio importante en el calendario, pues Semana Santa se celebrará en marzo y abril quedará sin festivos nacionales.

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Sin embargo, el país tendrá 19 fechas de descanso remunerado, aunque no todas coincidirán con días laborales ni darán lugar a puentes.

¿Por qué Semana Santa cambia de fecha en 2027?

Mientras que en 2026 el Jueves y Viernes Santo fueron el 2 y 3 de abril, en 2027 se celebrarán el jueves 25 y viernes 26 de marzo. No se trata de una decisión del Gobierno, pues estas fechas varían cada año de acuerdo con el calendario religioso.

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Marzo tendrá, además, el festivo de San José, el lunes 22. Así, compartirá con mayo y julio el primer lugar entre los meses con más festivos: tres cada uno.

Otra novedad es el descanso por Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, establecido mediante la Ley 2578 de 2026. Aunque su conmemoración es el 9 de julio, en 2027 se disfrutará el lunes 12, conforme a las reglas de traslado de festivos.

Calendario de festivos de Colombia en 2027

Las fechas del próximo año quedarán distribuidas así:

  • Enero: viernes 1, Año Nuevo, y lunes 11, Reyes Magos.
  • Marzo: lunes 22, San José; jueves 25, Jueves Santo, y viernes 26, Viernes Santo.
  • Mayo: sábado 1, Día del Trabajo; lunes 10, Ascensión de Jesús, y lunes 31, Corpus Christi.
  • Junio: lunes 7, Sagrado Corazón.
  • Julio: lunes 5, San Pedro y San Pablo; lunes 12, Virgen de Chiquinquirá, y martes 20, Independencia de Colombia.
  • Agosto: sábado 7, Batalla de Boyacá, y lunes 16, Asunción de la Virgen.
  • Octubre: lunes 18, Día de la Raza.
  • Noviembre: lunes 1, Todos los Santos, y lunes 15, Independencia de Cartagena.
  • Diciembre: miércoles 8, Inmaculada Concepción, y sábado 25, Navidad.
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Febrero, abril y septiembre no tendrán festivos. Además, tres celebraciones caerán en sábado, un detalle importante para quienes buscan planear descansos prolongados.

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